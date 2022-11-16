播錯國歌｜王敏超不接受亞洲欖總新解釋　倡強硬回應：點解咁俹簁

韓國亞洲七人欖球系列賽11月13日錯播國歌，誤把香港修例風波期間示威者常用歌曲《願榮光歸香港》當成中國國歌播放。亞洲欖球總會 （Asia Rugby）昨（15日）指是韓國方面一名女實習生搞錯國歌，沒有不可告人動機，又承認亞洲欖總認無向韓國提供中國國歌。

港協暨奧委會義務秘書長王敏超今（16日）重申不接受無心之失之說，韓國方面曾主辦亞運運等大型項目：「唔知點解做到咁俹簁（馬虎）。」經過亞洲欖球總會昨日的解釋，他認為亞洲欖球總會及韓國欖球聯盟同須負責，前者責任更大，又重申應考慮禁止韓國承辦大型比賽，不單是韓國欖總，韓國奧委會亦應檢討。



七欖播錯國歌事件，亞洲橄欖球總會臨時行政總裁Benjamin van Rooyen昨確認播錯國歌的員工是實習生，形容事件不涉別有用心動機，只是單純人為錯誤，又承認無向韓國提供中國國歌。

不接受無心之失之說 亞洲欖總責任最大

王敏超今早接受電台節目訪問時，重申不接受不相信無心之失之說，韓國方面曾主辦亞運運等大型項目：「唔知點解做到咁俹簁」。他認為，亞洲欖球總會及韓國欖球聯盟同須負責，前者責任更大。

國歌好嚴肅話題，咁大型嘅國際比賽，前線（女實習生）唔知，後面都有人（負責人）睇住𠺢嘛。 港協暨奧委會義務秘書長王敏超

港協暨奧委會義務秘書長王敏超。（資料圖片）

倡應考慮是否仍允韓國承辦大型比賽活動

王敏超表示，不去估計當局是否有隱瞞，但認為讓低層工作人員處理重要的國歌國旗難以接受，應考慮是否仍允許韓國承接大型比賽活動，不單是韓國欖總，整個國家本身奧委會亦應檢討。

奏國歌升國旗時，總統都要企定定，可以咁兒戲搵個低層員工作人員做，唔合理。 港協暨奧委會義務秘書長王敏超

應向國際橄欖理事會及奧委會投訴 或抵制韓方：當然盡量唔好影響運動員

至於港隊是否要抵制，王敏超指應要用強硬手段對待今次事件，可與國際總會提出讓韓國暫停辦賽一段時間：「夾硬要搞，或者唔派隊啦，當然盡量唔好影響運動員，但做得太離譜要處理，長遠計、為體育發展，都係要抵制佢。」他亦認為可向國際橄欖理事會、奧委會投訴，作出裁決。

王敏超強調港隊是無辜 外籍運動員或不知《願榮光》有政治意味

播錯國歌一刻，運動員反應亦惹來關注。王表示，因欖球隊內有不少外籍運動員，或不知道播錯的歌曲有政治意味，或純粹以為播接錯，強調運動員是無辜，而隊內較高級的行政人員、領隊教練等，應即時向主辦方反映。

▼11月4日 香港國際七人欖球賽開鑼▼



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將向所有總會發詳細指引

香港欖總昨發聲明指，若再遇同類情況會即時退賽，王敏超指視乎錯誤嚴重到哪個地步，一般球場發現太離譜情況，球證都會要求暫停賽事，先緩一緩再處理。

他又說，港協暨奧運會準備向所有運動總會了解，包括出賽中間有問題時會如何處理，並會向總會就國旗國歌等問題發出一份更詳細、更強調嚴重性的指引，亦會辦講座等。