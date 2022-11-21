賞你遊｜第四輪第二批170個行程今推出　11.22起向旅行社報名

臨近聖誕，不能出國滑雪亦可在港探索景點，旅遊發展局第四輪「賞你遊香港」第二批行程，提供約170個精心設計的行程，市民於合資格實體零售或餐飲商戶消費滿港幣800元，即可免費參加本地旅行團，或付費參加約數十至200元的本地尊尚旅行團。第二批行程報名日期由明日（22日）上午10時至明年2月27日下午5時，最快本周六（26日）可以出發。



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旅發局表示，第四輪「賞你遊香港」首批行程反應熱烈，於推出首日迅速額滿，第二批約170個行程亦已出爐，市民即日起可瀏覽活動網站或參閱附件，挑選心儀之旅。

該局稱，第二批行程延續五大主題，包括歷史古蹟、探索文化、大城小區、維港秘景和尋覓美食，參加者可一睹新石器時代出土文物，亦有參觀年逾四百的古老樹屋、認識本地漁農業發展之選；又或是在海濱做瑜珈等。尊尚旅行團則包括有專人指導烹調正宗泰國菜、暢遊有機農莊、品嚐星級酒店高級海鮮晚餐等。

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消費滿800元即獲一個名額 需付每人100元作按金

市民於合資格實體零售或餐飲商戶消費滿港幣800元，即獲免費參加本地旅行團名額一個，或付費參加約數十至200元的本地尊尚旅行團。報名期由明日（22日）早上10時起透過活動網站上的指定方法報名，名額有限、先到先得。

該局提醒成功獲旅行社通知的市民理出發前須按照旅行社的指定方式提交消費單據正本，並繳付每人100元作按金或相關團費，並須符合疫苗契行證要求，部分旅行社亦會要求團友在出發前自行接受快速檢測。