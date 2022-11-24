消費權益新聞獎｜香港01奪四獎　「免疫細胞療法」膺調查報道金獎

由消委會主辦的「第22屆消費權益新聞報道獎」今日（24日）舉行頒獎禮，《香港01》奪得四個大獎，其中偵查組的「免疫細胞療法調查」、「網紅賣含西布曲明減肥藥 苦主食兩粒眼矇手震入院」，分別奪得調查報道金獎及新聞影片（短片）銀獎；「01生活」兩篇關於電磁爐和廚房紙的文章，亦獲得「最佳倡議消費權益之社交平台」卓越大獎及最佳社群參與獎。

過去21屆消委會均與香港記者協會、香港攝影記者協會共同舉辦新聞獎，今屆是首次單獨主辦。



第22屆消費權益新聞報道獎，首次由消委會單獨舉辦，《香港01》獲得四個獎項，左起為得獎記者：尹嘉蔚、李穎霖、勞顯亮、梁祖饒。（夏家朗攝）

「消費權益新聞報道獎」創立於2001年，一直由消委會、香港記者協會、香港攝影記者協會合辦，去年消委會宣布，不再夥拍兩個記者工會改為單獨舉辦，今屆為改制後首次。獎項接獲40間新聞機構、社交平台和大專院校，提交311份作品，打破歷年紀錄。

商務及經濟發展局局長丘應樺表示，傳媒在促進消費權益擔當好重要角色。（夏家朗攝）

出席頒獎禮的商務及經濟發展局局長丘應樺表示，傳媒在促進消費權益擔當好重要角色，消費新聞與巿民生活息息相關，報道引發社會關注討論，加強消費者自我保護能力。他又說，今年獲獎作品緊扣社會關注議題，包消費券、醫療健康、房屋議題。

消委會主席陳錦榮表示，消費權益新聞報道獎旨在表揚一眾新聞工作者，對推動消費權益的努力。（夏家朗攝）

消委會主席陳錦榮表示，消費權益新聞報道獎旨在表揚一眾新聞工作者，對推動消費權益的努力，無論線上線下，傳統或新媒體，均能夠以多角度、深入淺出的方式，報道和剖析各種消費議題，加深大眾對消費權益的認識，亦有助消委會掌握社會脈搏。

《香港01》在第22屆消費權益新聞報道獎中，奪得四個大獎，香港01首席媒體戰略官馮德雄（右五），與得獎同事分享喜悅。（夏家朗攝）

《香港01》本屆獲得四個獎項，是得獎做多的新媒體機構。其中偵查組的「免疫細胞療法調查」、「網紅賣含西布曲明減肥藥 苦主食兩粒眼矇手震入院」，分別奪得調查報道金獎及新聞影片（短片）銀獎；「01生活」兩篇關於電磁爐和廚房紙的文章，亦獲得「最佳倡議消費權益之社交平台」卓越大獎及最佳社群參與獎。

香港01偵查組記者李穎霖（左）、勞顯亮（右），憑「免疫細胞療法調查系列」，奪得第22屆「消費權益新聞報道獎」調查報道金獎。（夏家朗攝）

調查報道金獎

免疫細胞療法調查

記者：李穎霖、勞顯亮

+ 2

「01偵查」揭發，近年有患癌的市民眾籌醫藥費，做每針索價十多萬元的「免疫細胞療法」，原來是涉嫌非法療程。

記者「放蛇」發現，有老人科醫生，涉嫌用來歷不明人士的臍帶血製成的針劑，從深圳走私到香港，涉及用非法藥劑製品、非法器官移植等多宗罪，更以曾為名人治療招攬生意。內地處理免疫細胞的公司，獲得的國家認證，僅可用於體外診斷，內地公司負責人又直言，對細胞運送來港不知情，直言走私難以控制溫度，有很大風險。

林子博太太董燕君生前亦曾接受此療程，林子博得悉療程或涉非法後，接受《香港01》獨家專訪，開腔呼籲大眾警惕。

獲獎記者李穎霖表示，「放蛇」採訪時需要臨場應變，困難重重，亦因為疫情封關，未能到內地採訪涉事的實驗室，只能靠電話訪問讓內地實驗室老闆自爆黑幕。她感謝協助報道的末期癌症患者和家屬，特別感謝林子博先生願意站出來講述事件，讓市民有所警惕。

另一獲獎記者勞顯亮分享時表示，報道出街後得悉，有線《新聞刺針》和《蘋果日報》的記者，亦放蛇採訪過同一名涉事醫生。該名記者未能趕及2020年12月有線大裁員、《新聞刺針》滅組前播出，同一記者轉職至《蘋果》後，再次放蛇和報道事件。他認為有良好競爭才能進步，遺憾昔日對手今日不復存在，是香港市民的損失，希望市民繼續支持香港記者做調查報道。

香港01偵查組記者梁祖饒，憑「網紅賣含西布曲明減肥藥 苦主食兩粒眼矇手震入院」，奪得第22屆「消費權益新聞報道獎」新聞影片（短片）銀獎。（夏家朗攝）

新聞影片獎（短片）銀獎

網紅賣含西布曲明減肥藥 苦主食兩粒眼矇手震入院

記者：梁祖饒 攝影：王海圖 剪接：袁柏謙

《香港01》發現在社交網站有20萬人追蹤的網紅Blackruby，在網上兜售含禁藥「西布曲明」的減肥藥，並稱「減肥不瘦胸」。記者成功聯絡兩名苦主，有苦主食兩粒便眼矇手震入院，並心跳加速；另一名苦主曾服食過多款減肥藥，發現副作用明顯便停服，逃過一劫。

獲獎記者梁祖饒表示，事主相信網紅的說話，才在網上購入她推介的減肥藥，最終更不幸入院，希望有關報道能警惕消費者在網上購買藥物時要格外留神，並查證有關藥物的來歷。

香港01生活組記者尹嘉蔚，兩篇關於廚房紙和電磁爐的文章，獲得第22屆消費權益新聞報道獎「最佳倡議消費權益之社交平台」卓越大獎及最佳社群參與獎。（夏家朗攝）

最佳倡議消費權益之社交平台卓越大獎

消委會電磁爐｜12款檢測$349效能勝$699 錯用7宗罪煲蓋忌放爐面

撰文：尹嘉蔚

電磁爐因容易操作，市民可能忽略使用上的安全，大意疏忽保養，例如在爐面上拖拉鍋具、擺放鍋蓋等7項使用大忌，更可能縮短電磁爐的壽命。消委會曾經就市面上12款座枱式單頭電磁爐進行測試，性價比兼總評分最高的一款只售$349，結果顯示並非愈高價的電磁爐就等於表現優秀。

最佳倡議消費權益之社交平台最佳社群參與獎

【入廚貼士】廚房紙保鮮蒸布撇湯油13妙用 附消委會4大安全指引

撰文：尹嘉蔚

一張平凡的廚房紙居然有13個用途，除了用來擦拭，吸附水和油脂外，也有助輕鬆清潔廚具及為食物保質。材質柔韌的廚房紙當用於直接接觸食物，其中的衛生如含菌量、產品安全等便值得關注。消委會曾公佈詳細測試結果，對消費者發出選購及使用指引，而正確貯放廚房紙以確保清潔，消費者亦不宜忽視。