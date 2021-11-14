中大新聞獎｜香港01「免疫細胞療法」調查　奪最佳文字新聞大獎

兩年一度的「中大新聞獎」今日（14日）舉行頒獎禮，《香港01》憑《免疫細胞療法》調查報道，奪得「最佳文字新聞獎」大獎。報道揭露有醫生涉嫌從內地走私不知名針劑來港，為末期癌症病人做天價的免疫細胞療法，藝人林子博的妻子董燕君生前亦曾接受治療，林子博得知事件後，開腔呼籲市民警惕。



另外，港台《鏗鏘集》「721誰主真相」、「721元朗黑夜」，分別獲得「最佳視像專題」大獎和優異獎。港台早前表示，不再參加新聞獎評選，但中大新聞獎一直可接受個人或機構報名。



《香港01》偵查組記者李穎霖、勞顯亮的《免疫細胞療法》調查報道，奪得第十屆「最佳文字新聞獎」大獎。《香港01》執行總編輯戚本業（右）亦有出席頒獎禮，與同事分享喜悅。（盧翊銘攝）

由中大新聞與傳播學院校友會舉辦的中大新聞獎，每兩年頒發一次，今年是第十屆舉辦。獎項目的是透過表彰優秀新聞工作者，為業界樹立良好榜樣，提升香港新聞工作的專業水平。

《香港01》偵查組記者李穎霖、勞顯亮的《免疫細胞療法》調查報道，奪得「最佳文字新聞獎」大獎，是《香港01》創辦後連續三屆獲獎。

▼重溫報道▼



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免疫細胞療法・專頁｜揭深圳走私細胞來港 林子博太太曾接受療程

記者：李穎霖、勞顯亮



「01偵查」揭發，近年有患癌的市民眾籌醫藥費，做每針索價十多萬元的「免疫細胞療法」，原來是涉嫌非法療程。

記者「放蛇」發現，有老人科醫生，涉嫌用來歷不明人士的臍帶血製成的針劑，從深圳走私到香港，涉及用非法藥劑製品、非法器官移植等多宗罪，更以曾為名人治療招攬生意。

而內地處理免疫細胞的公司，獲得的國家認證，僅可用於體外診斷，內地公司負責人又直言，對細胞運送來港不知情，直言走私難以控制溫度，有很大風險。

林子博太太董燕君生前亦曾接受此療程，林子博得悉療程或涉非法後，接受《香港01》獨家專訪，開腔呼籲大眾警惕。

《香港01》「免疫細胞療法」調查報道，獲得第十屆中大新聞獎，獲獎記者李穎霖和勞顯亮，呼籲同行堅守崗位，逆風前行。（盧翊銘攝）

獲獎記者：堅守崗位、逆風前行

獲獎記者李穎霖表示，「放蛇」採訪時需要臨場應變，困難重重，亦因為疫情封關，未能到內地採訪涉事的實驗室，只能靠電話訪問讓內地實驗室老闆自爆黑幕。她感謝協助報道的末期癌症患者和家屬，特別感謝林子博先生願意站出來講述事件，讓市民有所警惕。

另一獲獎記者勞顯亮分享時表示，報道出街後得悉，有線《新聞刺針》和《蘋果日報》的記者，亦放蛇採訪過同一名涉事醫生。該名記者未能趕及2020年12月有線大裁員、《新聞刺針》滅組前播出，同一記者轉職至《蘋果》後，再次放蛇和報道事件。勞顯亮稱，有良好競爭才能進步，遺憾昔日對手今日不復存在，是香港市民的損失，加上查冊不斷收緊，新聞界風雨飄搖，政府愈來愈容不下不同於政府論述的聲音，他希望新聞界堅守崗位、逆風前行。

《香港01》「免疫細胞療法」調查報道，獲得第十屆中大新聞獎，獲獎記者李穎霖和勞顯亮，呼籲同行堅守崗位，逆風前行。（盧翊銘攝）

本屆中大新聞獎，參賽作品必須是在2019年7⽉1⽇⾄2021年6⽉30⽇兩年內，曾在以香港為基地的印刷新聞媒體、電子新聞媒體或網上新聞媒體發表的文章或節目。

獎項由19名評委評選，均為資深新聞工作者和新聞教育工作者，包括中大、浸大、港大、城大、樹仁、恒生大學、珠海學院新聞院系的教授；多間香港傳媒的新聞部負責人，如《香港01》執行總編輯戚本業、《明報》總編輯陳錦強、《南華早報》總編輯譚衛兒、無綫新聞部助理總經理袁志偉、有線新聞及公共事務副總經理許方輝等。

第十屆「中大新聞獎」，共有六個組別，每組分別有大獎和優異獎。《香港01》「免疫細胞療法」調查報道，獲得「最佳文字新聞獎」大獎。

《鏗鏘集》721系列奪兩獎 獎項接受個人報名

香港電台《鏗鏘集》的「721誰主真相」和「721元朗黑夜」，分別獲得「最佳影像專題獎」大獎和優異獎。港台廣播處長李百全3月上任後，除了輪番抽起港台節目，亦停止派選港台節目參加不同的新聞獎評選。但中大新聞獎籌委會強調，中大新聞獎準則一直為「記者或傳媒機構均可遞交作品參賽」，本屆亦按一貫準則評選。

時任《鏗鏘集》編導鄭思思代表團隊領獎時表示，「人在做天在看」，當時大家努力留下真實紀錄，感謝那個時代的港台。

已經停刊的《蘋果日報》，亦憑披露飛行服務隊追蹤12港人快艇的報道，奪得「最佳文字新聞獎」優異獎。獲獎的記者表示，相信這是《蘋果》調查組最後一個新聞獎，勉勵同行堅持。

第十屆「中大新聞獎」，部份評委與得獎者合照。本屆中大新聞獎共有六個組別，每組分別有大獎和優異獎。《香港01》「免疫細胞療法」調查報道，獲得「最佳文字新聞獎」大獎。（盧翊銘攝）

完整得獎及評委名單：https://alumni.com.cuhk.edu.hk/cuja-result/