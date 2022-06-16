SOPA新聞獎｜香港01憑追查恒大許家印抵押私產還債　獲獨家新聞獎

亞洲出版業協會（SOPA）今日（6月16日）舉行「2022年度卓越新聞獎」線上頒獎禮，《香港01》憑《內房危機：獨家追查許家印抵押私產還債》系列報道，獲得「獨家新聞獎」優異獎（Honorable Mention）。



亞洲出版業協會（SOPA）「2022年度卓越新聞獎」線上頒獎禮，《香港01》獲獨家新聞獎。

▼重溫頒獎禮▼



SOPA獨家新聞獎優異

The Scoop Award Honorable Mention

內房危機：獨家追查許家印抵押私產還債系列

Evergrande Hui Ka Yan's Private Properties Investigation

記者：周偉強、勞顯亮、梁祖饒、李穎霖

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恒大主席許家印，透過公司持有山頂布力徑10號C座獨立屋，公司董事7月改為「管家」譚海軍擔任；10號B座屋公司董事亦為譚海軍；借貸文件揭發原來許家印間接持有10號E座屋。（梁鵬威攝 / 香港01製圖）

內地地產商中國恒大陷入財困，全國多個地方均有人示威，要求償還債務，更可能引爆資金鍊斷裂，造成整個中國經濟大危機的導火線。

恒大主席許家印的動向，更是關注焦點。《香港01》偵查組記者連續獨家報道，許家印抵押香港的豪宅，償還債務，進而揭開許家印原本擁有多間數億元的香港獨立屋。

採訪的難度在於，許家印部份持有的豪宅別墅，是透過迂迴間接的離岸公司持有，表面上難以掌握其實際動作，必須透過消息人士，以及土地註冊、港交所文件、公司內部文件等交叉比對。

《香港01》的多篇獨家追查報道，引來海內外傳媒的關注，包括彭博通訊社等國際傳媒，亦紛紛轉載，顯得報道的重要。

另外，由黃雲娜撰文的《財政預算案2021：香港需要怎樣的財政司司長？》，入圍卓越評論獎三甲。

今年是亞洲出版業協會（SOPA）成立40周年，亦是連續第23年舉辦「卓越新聞獎」，獎項被譽為「亞洲普立茲」，表彰亞太區的傑出新聞報道，獎項分為國際英文報道、區域英文報道及中文報道三大組別，每組設有人權、獨家、調查等多個類別。

全年大獎「亞洲出版業協會公共服務新聞大獎」（SOPA Award for Public Service Journalism），由《華爾街日報》的《未知源頭》（Of Unknow Origin）奪得。報道解釋世界衛生組織，在中國追查新冠病毒源頭時如何觸礁，以及專家團隊受到怎樣的限制。

本屆得獎的獎項，不乏與香港議題有關，包括國安法生效、支聯會解散後的六四，《蘋果日報》及《立場新聞》被迫停刊等新聞自由議題；獲獎和入圍的新聞機構包括中港台及國際傳媒。

據了解：有被結業傳媒無法參賽

已停刊的《眾新聞》亦有入圍最佳新人記者大獎。以往多次獲獎的《蘋果日報》和立場新聞資金被警方凍結，據了解，SOPA新聞獎每個獎項都需要支付報名費，並需要負責編輯提交提名信，有結業的傳媒機構並無參加。

完整入圍及得獎名單：https://sopawards.com/the-sopa-awards/awards-finalists/

本港另一個重要的新聞獎項「人權新聞獎」，在公布得獎名單前突然煞停，消息指《立場新聞》多篇報道獲獎。人權新聞獎原本由國際特赦組織香港分會、香港外國記者會（FCC）和香港記者協會合辦，去年國際特赦撤出香港，今年獎項改由FCC單獨舉辦並接受報名。煞停爭議後，人權新聞獎明年改又美國亞利桑那州立大學主辦，FCC不再參與。