疫情︱增7139宗確診　輸入634宗再創新高　本地XBB、BQ.1.1增18宗

本港今日（22日）新增7,139宗確診，個案數字連續第三日回落至8,000宗以下。當中輸入個案破600宗，達到634宗，創第五波疫情以來新高。機場單日入境人數亦高達14,925人，確診比率佔4.25%，比昨日高出0.62百分點。



新變異病毒株XBB及BQ.1.1亞系的本地個案大增18宗。另外，本港今增13人死亡，累計死亡人數為10,623人。



今日疫情概要：



-增7,139宗確診，連續三日回落至7,000宗水平。

-輸入個案634宗，再創第五波疫情以來新高。佔整體個案比率8.88%；相比同日14,925名機場入境人數，比率則為4.25%，七日平均比率是3.92% 。

-留院人數再上升，現時共有2,529名確診病人留醫，單日新增353人入院，新增留醫病人對比留醫病人總數為14%，累計危殆及嚴重個案達104人。

-新增13名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.14%，整體死亡率維持0.52%，累計死亡人數為10,623人。

-本地帶新變種病毒株個案亦上升，XBB本地個案增12宗累計62宗，BQ.1.1個案多6宗至70宗。

本港今日新增宗確診，本地個案佔6,505宗，而輸入個案為634宗，佔整體個案8.88%，比前一日高0.45個百分點。新增的輸入個案當中，404宗涉及機場檢測樣本、139宗涉及第1至3日樣本，餘下91宗涉及第4至7日樣本。

昨日機場入境人數達14,925人，確診比率為4.25%。七日平均確診人數為547人，七日平均確診比率為3.92%。

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衞生署公共衞生化驗服務處於11月13日至19日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約78.8%。

另外，截至11月22日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現224宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、12宗BF.7及34宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現62宗XBB、16宗XBD、1宗BA.2.75.2、1宗BF.7及70宗BQ.1.1亞系個案。輸入個案方面，XBB增1宗。而本地XBB及BQ.1.1個案分別增加12宗及6宗，總共大增18宗。

本地新增的XBB個案患者分別為8男4女，年齡介乎20至63歲，其中1人已打4針、7人已打3針、1人已打2針、1人已打1針、2人無接種記錄。本地新增的BQ.1.1個案患者分別為3男3女，年齡介乎11至41歲，其中5人已打3針、1人無接種記錄。

學校方面，今日接獲741間學校的1,515宗新呈報個案，涉及1,284名學生及231名教職員。另有27間學校的31個班級需要停課7日。院舍方面，18間院舍呈報28名長者及6名員工確診，94名院友被列為密切接觸者需要檢疫。

呈報陽性個案的安老院舍：



1、永樂安老院

2、香港東區婦女福利會黃鳳亭頤 安苑

3、德福安老院有限公司

4、福⾳橋護理安老院

5、香港路德會社會服務處路德會 黃鎮林伉儷安老院

6、東華三院許麗娟安老院

7、樂家護老院

8、東華三院許莫德瑜護理安老院

9、耆樂園護老中⼼有限公司

10、基德（泰衡）護老院有限公司

11、東華三院⽅樹泉護理安老院

12、安⼼居

13、慶楠護老院（威尼斯）

14、曾肇添護老院

15、東華三院賽⾺會朗逸居

呈報陽性個案的殘疾⼈⼠院舍：



1、香港⼼理衞⽣會顯徑宿舍

2、彩怡之家(荃灣)

3、東華三院李恩李鋈麟⽗⼦樂活熙庭

新增多於⼀個班別需要停課的學校：



1、慕光英⽂書院 (涉及三個班別)

2、拔萃男書院

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+ 14

截至今日凌晨零時零分，共有2,529名確診病人留醫，創近個半月以來新高。當中有353名新增確診病人。留醫的病人中，247名病人正接受氧氣治療，另有11名病人需要以呼吸機協助呼吸。新增留醫病人對比留醫病人總數為14%。

新增呈報12名危殆病人及11名嚴重病人，單日新增危重總數對比新增留醫病人總數為6.5%。現時合共有52名危殆及52名嚴重病人。

醫管局接獲13宗新呈報死亡個案，涉7男6女，年齡介乎60至93歲，2人來自院舍。打針方面，其中1人已打4針、10人打3針，1人已打2針，1人無接種記錄。

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