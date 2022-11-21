世界盃｜奧海城百人凌晨觀揭幕戰　球迷穿中東長袍支持卡塔爾隊

卡塔爾世界盃2022今早（21日）凌晨零時開鑼，揭幕戰為主辦國卡塔爾隊對南美的厄瓜多爾隊。本港多個商場提供64場直播，其中大角咀奧海城凌晨有約100名球迷觀看賽事，當厄瓜多爾首球因球員越位而「食詐糊」時，部份球迷不滿怒吼「邊有越位！」有熱愛伊斯蘭文化的球迷，身穿中東長袍支持卡塔爾隊，稱當地文化有值得港人學習之處。



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世界盃開鑼，球迷除了付費收看或到酒吧睇波，多個商場宣布免費足本直播共64場賽事，當中屯門市廣場便提供全港最大的540吋4K電視、奧海城更設有兩部430吋大電視、如心廣場則邀請多名港足球員，包括名將山度士到場一同觀戰。

厄瓜多爾食詐糊 球迷怒吼：邊有越位！

雖然揭幕戰並非於周末開鑼，但奧海城周日（20日）近午夜已有約100名球迷等看揭幕戰，陸續坐在商場特意鋪設的人造草氈，等待首場賽事開波。現場亦有多名職員舉起告示牌，提醒觀眾要保持社交距離。

其後賽事開幕，厄瓜多爾隊在第3分鐘取得首個入球，現場球迷均拍掌並發出歡呼。惟其後球判裁定球員越位，厄瓜多爾「食詐糊」空歡喜一場，當電視重播入球時，球迷均怒吼：「邊有越位呀！」、「咁都越位？冇越位喎，收咗錢？」

球迷吳先生穿上中東長袍，專程從區外到商場支持卡塔爾隊。(歐陽德浩攝）

穿中東長袍球迷：疫情初期阿聯酋願意收留檢疫21日

球迷吳先生穿上中東長袍，專程從區外到商場支持卡塔爾隊，打算比賽結束才離開。他表示熱愛伊斯蘭文化，大讚中東的建築風格美麗，又指當地文化推崇和平，例如問候語並非「你好」，雷是「祝你和平」（ As-salamu alaykum），因此他作為基督徒並不感到反感。「伊斯蘭教同基督教追源溯始都係一樣，有值得學習之處。」

他亦指，疫情爆發初期在英國無法直飛往香港，當時幸得中東國家阿聯酋願意收留檢疫，在當地逗留約21日再轉飛香港，「好感謝佢哋喺咁艱難嘅日子收留我 。」問到有傳卡塔爾賄賂厄瓜多爾球員，以獲得1:0的勝果，他則表示相信裁判的專業，並認為是謠言。

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球迷早上9時上班仍堅持睇揭幕戰

家住奧海城附近的陳先生，雖然明早9時要上班，但仍到現場觀看開幕戰。他認為現場氣氛一般，人流並不似預期，認為與疫情下市民不敢違反防疫條例有關，相信11月28日西班牙對德國的賽事，才吸引市民觀看，若賽事不精彩將回家休息。「屋企睇舒服啲，落嚟都係諗住感受氣氛啫。」