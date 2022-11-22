賞你住｜加碼至3萬個酒店住宿名額　下周二11時開搶　訂房平500元

旅發局宣布推出新一輪「賞你住」，名額加碼至3萬個，涉及約160間酒店參與，包括香港四季酒店、港島香格里拉大酒店、香港JW萬豪酒店、香港迪士尼樂園酒店、香港海洋公園萬豪酒店等，住宿期由下周二（29日）至明年2月28日，橫跨聖誕節及新春，讓市民即使留在香港亦可以體驗節日氣氛。



市民如想參與活動，可以在即日 （22日起）起於本地零售及餐飲實體店鋪消費滿港幣 800 元，可儲起機印收據正本參加活 動，獲取港幣 500元本地酒店住宿折扣優惠。



▼新一輪「賞你住」部分酒店▼



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旅發局今日（22日）表示，推出新一輪「賞你住」，名額更加碼至3萬個，參與酒店數目為是活動推出以來最多、達到160 間，當中包括包括香港四季酒店、港島香格里拉大酒店、香港JW萬豪酒店、香港迪士尼樂園酒店、香港海洋公園萬豪酒店等。

活動住宿期由下周二至明年2月28日，橫跨聖誕節及新春，相信不少酒店屆時會營造繽紛歡樂的節日氣氛，讓市民即使留在香港亦可享受愉快冬日假期。

市民如要參加活動，可在即日 (22日)起於本地零售及餐飲實體店鋪消費滿港幣 800 元，可儲起機印收據正本參加活 動，獲取港幣 500元本地酒店住宿折扣優惠。

市民在選定住宿計劃後，在下周二上午11時起以推廣碼「HKstay」，透過酒店指定電郵或酒店網站，直接向參與酒店預訂500元或以上的一晚或連續兩晚住宿計劃，即可享有500元折扣優惠。

值得注意的是合資格換領人士，須於酒店登記入住前已年滿18歲，並持有效的香港永久性居民身份證或香港居民身份證。所有入住客人須遵守須遵守「疫苗通行證」規例的指示和要求以及其他政府不時生效的抗疫措施。