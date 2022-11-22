民安隊11.27起　在慶典儀式、結業會操等全面採用中式步操

香港回歸25周年，本港警隊、紀律部隊及制服團體正逐步採用中式步操，民眾安全服務隊亦預告，將從周日（27日）起，在各慶典儀式、結業會操，以及其他穿著制服的場合，全面採用中式步操禮儀。



民安隊將從周日（27日）起，全面採用中式步操禮儀。（政府新聞處）

民眾安全服務處昨日（22日）發通告予民安處職員，以及民安隊長官、隊員及少年團員，表示為充分體現對國家的歸屬感及愛國情操，民安隊現時已逐步將中式隊列元素加入訓練、典禮儀式及結業會操等場合。

民安隊70周年大會操將首次用中式會操

民安隊將於本月27日舉行的香港特區政府成立25周年及民安隊成立70周年大會操，將會全面採用中式步操的禮儀。所有民安隊從當日起，必須在各慶典儀式、結業會操，以及其他穿著制服的場合採用中式步操。

警務處、消防處、海關和懲教署等紀律部隊，以及多個制服團體已採用中式部操。