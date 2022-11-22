泰國團捱3日飯盒終變藍碼　最後兩餐飲茶打邊爐　團友：會再來港

「團進團出」措施在上周五（18日）實施，惟於放寬第二日到埗的泰國入境團因未能趕及申請，不能受惠，各人終在今日（22日）踏入到港第四日，團友的安心出行二維碼由黃轉藍，可在食肆堂食。團友隨即到尖沙咀頂好海鮮酒家吃點心，在結束早上遊廟宇的行程後，再到荃灣牛之鍋日本料理打邊爐。



行程來到最後一日才可親身在本港的食肆堂食，毋須再食外賣飯盒，有團友邊吃豬肉邊高呼「好食！」亦有團友總結行程，表示最愛點心及到西貢看海，稱未來將會再到香港旅行。惟因團友的安心出行在今早9時才轉藍，全日的行程亦延後一小時。



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首3日吃外賣飯盒 第4日吃早午兩餐後離港

雖然政府放寬持黃碼的入境旅行團旅客，到特定餐飲處的密封包廂內用膳，惟旅遊公司未能趕及聯絡指定食肆，一行48名團友首3日只能留在酒店，吃叉燒飯外賣飯盒、麥當勞套餐等。

不過踏入第四日，團友的黃碼終在今早9時轉藍，旅行社隨即安排團友到尖沙咀頂好海鮮酒家吃點心，包括蝦餃、燒賣、腸粉、馬拉糕、豉油王炒麵等，與首3日的飯盒相比，顯得相當豐盛。

早上9時安心出行二維碼變藍 導遊︰團友餓咗陣

導遊簡小姐表示，過往根據行程安排，早上8時已是早餐時間，因等待安心出行轉為藍碼，以致全日的行程亦因而延後。「因為我哋要去酒樓，9點變藍色先入到去，所以（團友）餓咗陣。」

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午餐自助打邊爐 團友︰豬肉好食！

在沙田車公廟拜神後，團友在3時半到達荃灣牛之鍋日本料理，相比原定的時間晚約兩小時，因此飯後的自由時間亦取消。團友在最後一日可在食肆自助打邊爐，神情興奮，不斷在雪櫃取出腸仔、肉丸等配料，更有略懂粵語的團友高呼︰「豬肉好食！」

總結4日的行程，團友Ace則表示最喜歡吃點心，亦喜愛每個景點，當中最印象深刻為在西貢看海。她指，由於已近3年未能到香港旅行，所有人感到非常開心。

團友稱未來會再到香港旅行

雖然首3日行程沒有堂食，坐上旅遊巴前，以及每到任何景點，均須掃瞄安心出行，但似乎無阻Ace的旅遊意欲。她稱，安心出行並沒有帶來問題及麻煩，又指未來會再來香港旅行，並會推介給朋友。

泰國入境團在上周六抵港，在尖沙咀金域酒店下塌，行程包括淺水灣天后廟、昂坪360纜車、天壇大佛、沙田車公廟、油麻地天后宮，並在今晚返回泰國。