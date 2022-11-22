強制檢測｜58幢上榜　涉西半山嘉兆臺、東堤灣畔、維港灣等

政府今晚（22日）公布最新強制檢測名單，共58幢大廈上榜。當中不乏中產屋苑，包括西半山嘉兆臺2座、上水御皇庭3座、東涌東堤灣畔7座、大角咀維港灣10座、掃管笏愛琴海岸6座等。上榜大廈中，有3個屋苑各有大廈因污水樣本呈陽性被納入強制檢測公告，其中大埔帝欣苑21至27座共七幢都納入強檢名單。



公告列明任何人在11月16日至22日曾在名單上大廈身處超過兩小時，須於明日或後日（23日或24日）前往進行核酸檢測。



▼11月22日 強制檢測大廈名單▼



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當局表示，有49幢大廈因有陽性檢測個案曾到訪而被納入強制檢測公告。其中屯門區上榜大廈最多，共7幢上榜，包括兆康苑兆基閣、兆麟苑輝麟閣、大興花園1期2座、愛琴海岸6座等。

緊隨其後的觀塘區及荃灣區亦有6幢上榜，觀塘區包括麗港城26座、油美苑淮美閣、滙景花園3座等，荃灣區包括愉景新城4座、青泰苑鴻泰閣、葵俊苑葵豐閣等。

此外，沙田區亦有5幢上榜，涉水泉澳邨崇泉樓、愉翠苑愉勤閣、新港城N座等。將軍澳則有三幢大廈上榜，其中富康花園2及3座須強檢，另一為將軍澳慧安園1座。

▼11月22日 部份強檢大廈▼



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此外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有3個屋苑的大廈被納入強制檢測公告，涉及大埔帝欣苑21至27座共七幢，以及馬鞍山頌安邨頌智樓及錦龍苑龍欣閣。

政府表示，位於薄扶林華貴邨、置富花園及樂富橫頭磡邨的臨時流動採樣站會延長服務日期至周四（24日）。

▼11月23日 各區提供服務的臨時流動採樣站▼



11月21日強檢大廈：

將軍澳富康花園 2 座



將軍澳富康花園 3 座



將軍澳慧安園 1 座



沙田銀禧花園 2 座



沙田沙角邨銀鷗樓 C 座



沙田水泉澳邨崇泉樓



沙田愉翠苑愉勤閣



馬鞍山新港城 N 座



粉嶺華明邨頌明樓



粉嶺海聯廣場 3 座



上水御皇庭 3 座



荃灣愉景新城 4 座



荃灣麗城花園 3 期 2 座



荃灣翠豐臺 2 座



青衣青泰苑鴻泰閣



葵涌葵俊苑葵豐閣



葵涌梨木道 112 號葵寶大廈



屯門兆康苑兆基閣



屯門兆麟苑輝麟閣



屯門兆山苑樺景閣



屯門慧豐園 1 座



屯門翠寧花園 3 座



屯門康德花園 1 座



屯門大興花園 1 期 2 座



掃管笏愛琴海岸 6 座



天水圍天恒邨恒俊樓



天水圍嘉湖山莊景湖居 5 座



元朗朗城滙 2 座



藍田滙景花園 3 座



藍田平田邨平旺樓



油塘油美苑淮美閣



牛池灣瓊麗苑瓊昌閣



牛池灣威豪花園 1 座



牛頭角得寶花園 B 座



牛頭角得寶花園 H 座



橫頭磡橫頭磡邨宏顯樓



茶果嶺麗港城 26 座



大角咀維港灣 10 座



大角咀富多來新邨富皇樓



何文田恒信園四期



香港仔華貴邨華孝樓



薄扶林置富花園富怡苑



半山區嘉兆臺 2 座



筲箕灣愛蝶灣 6 座



西灣河康祥街 2 號太祥樓



柴灣新翠花園 2 座



柴灣曉翠苑碧翠閣



柴灣柴灣道 392 號雅麗閣



東涌東堤灣畔 7 座



污水陽性大廈：

大埔帝欣苑 21-27 座



馬鞍山頌安邨頌智樓



馬鞍山錦龍苑龍欣閣

