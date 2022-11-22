入境團黃碼旅客准包廂堂食　火鍋店月底接逾10團料增兩成生意

「團進團出」措施在上周五（18日）實施，持「黃碼」的入境團亦可在食肆堂食，惟政府規定食肆須提供獨立包廂，不得與其他食客一同進膳。有食肆已恢復接待入境團，透露今個月已有10多團預訂，估計生意額能微升一至兩成。



不過近年物價騰飛，租金、薪金及食材成本暴增，故團餐收費亦有所調整，由約50元飆升至80元，即約60%，但仍相比街客的收費便宜。



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食肆接待「黃碼」入境旅行團須包廂

政府「團進團出」規定，接待持「黃碼」入境旅行團的食肆，須安排有密封間隔的獨立房間、或整個露天座位範圍，不准有職員或其他食客在相同範圍內用膳或提供現場表演；食肆在接待入境團後須徹底清潔。至於負責接待的職員，亦須每3日接受一次核酸檢測。

火鍋店負責人料生意可升一至兩成

荃灣牛之鍋日本料理早在數日前，便曾接待持「藍碼」的泰國入境團，今日下午3時半亦再接待一團。負責人鍾先生表示，在疫情前已接待東南亞團以增加收入，估計重新接待入境團後，生意額能提升一至兩成，「升少少幫補下囉，又唔會升好多。」

鍾先生又指，泰國團通常在結束拜神行程後，避開午市時間才到達餐廳午膳，因此不影響其他食客之餘，亦可增加餐廳收入；加上其火鍋店位於悅來酒店，旅客願意來港亦將帶動生意額。

每樣多啲，每樣多啲，生意梗係會好啲。 荃灣牛之鍋日本料理負責人鍾先生

負責人鍾先生

牛之鍋日本料理負責人鍾先生估計重新接待入境團後，生意額能提升一至兩成。（蘇煒然攝）

租金、薪金及食材開支升 團餐人頭收費增至80元

入境團已有近3年在港消失，近年物價騰飛，團餐的價格亦有所調整。鍾先生透露，由於租金、薪金及食材的開支上升，團餐每人的收費由疫情前的50元至60元，飆升至80元，但仍相比街客逾100元便宜。不過，因團友僅得1小時進食，其團餐亦經過特別設計，飲品甜品及肉類各一，肉丸及蔬菜則可任食。

鍾並透露，今個月仍有10多個泰國團，已訂枱食團餐，當中部份持有「黃碼」。他指，今日才收到接待入境團相關的「餐飲處所負責人承諾書」，需稍作研究，但相信其設有獨立包廂的銅鑼灣分店，才可接待該批旅行團。