加電費｜全球齊加　英國按季飆80%　香港電價較台灣、內地貴逾倍

中電及港燈今日（22日）公布明年1月電費加幅，分別比今年11月高6.4%及5.5%，但比今年1月時，卻分別高19.8%及45.6%。參考全球不同國家及地方，今年電費顯著上升，以英國為例，今年第四季的能源收費上限，較上一季急升80%，英國家庭一年最多要交約3.3萬元電費。

以每一度電電價作比較的話，本港中電及港燈今年11月平均淨電價分別為1.451元及1.868元（港幣，下同），比台灣的0.71元一度電高出逾一倍；亦遠高於內地深圳市的0.8元一度電。不過本港一度電電價水平，則與新加坡第四季每度電1.81港元的水平相若。



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1.英國：每度電上限約為3.17港元

英國能源監管機構「天然氣和電力市場辦公室」（Ofgem）今年8月底時公布，由於俄羅斯入侵烏克蘭，以及隨後的政治情況，燃料成本大幅上升。因此由10月起至12月將一般家庭能源收費上限，由第三季的每年1,971英鎊（約18,381港元），飆升至3,549英鎊，升幅達80%。若以港元計算，即英國家庭一年最多要交約3.3萬元電費。至於明年首季的收費上限，則於周四（24日）公布。

不過英國由今年10月起推出「能源賬單支援計劃」，為住宅用戶提供合共400英鎊的電費補貼，分階段發放補貼至2023年3月。

另外，當局10月1日起亦實施「能源價格保證」，典型家庭用戶收費上限定為每年2,500英鎊（約23,303港元），料今個冬天每戶可節省700英鎊（約6,526港元），不過平均每個月收費上限仍接近2,000元。而「能源價格保證」中，每度電收費上限約為3.17港元，比本港每度電昂貴接近一倍。

2.新加坡：每度電約為1.81港元

新加坡能源集團今年9月30日公布，當地10月1日至12月31日的電力價格由今年第三季稍回落1.4%，家庭用戶一度電的價格稅前由為0.3017元新加坡幣（約1.72港元），稍跌至１0.2974元新加坡幣（約1.7港元），而稅後一度電則約為1.81港元。而以當地組屋三房單位的住戶為例，今年第四季平均每月的電費約為447港元。

雖然新加坡第四季的電力價格較第三季稍跌，不過仍為兩年多以來高位。新加坡能源集團解釋，電力價格高企是由於烏克蘭衝突導致全球燃料價格急升，而第四季燃料價格則較上一季稍跌。

新加坡當地10月1日至12月31日的電力價格由今年第三季稍回落1.4%。（新加坡能源集團網頁截圖）

3.台灣：每度電0.71港元

今年6月台灣電價費率審議會決定，今年7月1日起將增加用電量較大的用戶電費，住宅用電1,001度以上，1,000度打後的電力價格上升9%，不過小商店、高中以下學校，以及用電1,000度以下的住宅用戶，電費則不會調整。

該會表示，調整後整體平均電價由2.6253台幣（約0.66港元）一度電，增加至2.8458台幣（約0.71港元），升幅為8.4%，不過仍遠低於本港一度電電費。審議會解釋，決定增加電費的原因是全球燃料價格居高不下，對台灣電力公司營運造成巨大壓力，強調：「應適時反映成本，以支持供電穩定。」

台灣住宅用戶每月平均用電度數及電費。（台電網頁圖片）

4.澳門：每度電1.353港元

澳門雖然與本港十分接近，不過電力來源則大相徑庭，亦令電力價格因此有分別。澳門91.9%能源是由中國南方電網輸入，澳門電力自行發電所產生的能源只佔約5.1%。電力價格方面，澳門一度電電費為0.963元，不過每度電須加上電力收費調整系數，第四季的調整系數為0.39元，即第四季一度電價格達1.353元。

澳電表示，第四季的電力收費調整系數受惠於人民幣匯價下跌，較上季度下調1仙，不過仍未足夠彌補第二季的升幅。澳電當時表示，受燃料價格變動影響，第二季度電力收費調整系數急升5仙，為每一度40仙。而澳門新一份《施政報告》中，提出補貼住宅單位每月200元電費。

5.內地：每度電0.8港元

內地電價方面，不同省市之間電價亦有分別，不過之間亦有一個共通點，就是遠低於本港現時電價。以廣東省為例，該省現時仍沿用2017年所定立的電價，而用電量及用電時間亦影響電費，當中深圳市住宅用戶平均每一度電的電價為0.7235人民幣（約0.8港元），而廣州市住宅用戶平均每一度電的電價則為0.6479人民幣（約0.71港元）。

而北京市方面，電價主要以用電量作劃分，而住宅用戶平均一度電為0.5413人民幣（約0.6港元）。