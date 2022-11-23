政府考慮修訂貧窮線連資產計算　施麗珊有保留：唔會叫佢賣咗層樓

身兼扶貧委員會主席的政務司司長陳國基稱早前指貧窮線並無計算市民擁有的資產，不能夠反映真實貧窮人數，會研修訂。社區組織協會副主任施麗珊今（23日）同意可以研究如何較準確幫助貧窮人口，但國際做法均好少見有計資產，她不傾向將自住物業納入貧窮線，因現時拿取綜援的長者資產審查亦不計其自住物業：「唔會叫佢賣咗層樓佢，如果唔係，佢哋都唔知可以搬去邊㗎嘛！」



施麗珊今在電台節目中表示，現時國際間計算貧窮線的方法都是以收入為主。她又指，部分國家亦會計算市民的開支，用多方面的判斷相關人士是否貧窮：「好少見話有計資產，如有多個物業，通常會出租，出租都係收入嘅一部分，除非佢虛報㗎姐。」

社區組織協會副主任施麗珊。（資料圖片／梁鵬威攝）

她同意，可以研究計算貧窮線，但自己則不傾向將自住物業納入貧窮線，因現時拿綜援的長者的自住物業不用計算在內：「唔會叫佢賣咗層樓，如果唔係，佢地都唔知可以搬去邊㗎嘛！」她亦指，不少長者均因為怕未來沒有地方住而不希望賣樓。不過，她認同在分辨扶貧的優先次序時，可以計算其房屋、醫療等方面，如居住在劏房等則要優先幫助。

她認為，政府應在不同時期修改貧窮線計算方法，並舉例指在2003年沙士時期時曾接觸到一名長者，當時雖有住於自住物業，但其物業為唐樓，居住環境差，在沙士期間樓價不到20萬，亦沒有錢去維修，自己當時亦有協助其向政府拿取生活資助：「如果有30萬但住喺差嘅環境，咁我哋要幫幾多先可以令到佢哋唔洗住得咁差呢？。」