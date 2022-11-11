院舍｜11.14起准多於1人探訪　院友可「團進團出」式集體外出活動

疫情以來，安老院舍長者身心疲勞，有行會成員放寬院舍探訪及外出安排。安老業界消息指，社署將允許院舍探訪多於1人，院友亦可以團體包車形式外出活動，但須全程戴口罩，掃安心出行及符合疫苗通條件。安老事務委員會恩耆頤養院行政總監李輝表示歡迎此安排，認為對長者身心健康都是好事，還認為安排長者外出需一步步來、慎重為上。



社署最新表示，考慮到大部分院舍員工和住客已經接種2019冠狀病毒病疫苗（新冠疫苗），以及探訪和社交活動對住客身心健康的裨益，經諮詢衞生當局後，決定由十一月十四日起，適度放寬院舍探訪和住客集體外出活動的安排，包括同一時段每位住客的訪客人數不再限於一人；以「團進團出」的閉環方式安排住客集體外出活動，而院舍須確保參與活動住客嚴格遵從防疫措施，保持適當社交距離，並避免前往人多擠迫的地方或進行任何除下口罩的活動，例如飲食。



▼2月21日 觀塘彩榮路體育館暫託中心接收等候入院長者▼



+ 2

安老事務委員會恩耆頤養院行政總監李輝表示歡迎此安排，她表示，近期香港舉辦七人欖球賽等國際盛事，但未見每日個案大幅反彈、公立醫院床位壓力、院舍爆發等現象，認為現時香港社會有雙重免疫，一部分是康復者體內已有抗體，另一部分則是打齊針的市民。李輝表示，既然疫情有緩和趨勢，而長者已在院舍困足兩三年，很渴望精神生活有解放、可和外界接觸，此安排對長者身心健康都是好事。

安老事務委員會委員、院舍營運者李輝。（資料圖片/梁鵬威攝）

對於長者外出活動仍需團體包車，李輝認為要一步步來，強調慎重為上，因長者都是體弱多病，即便外出也要遵守打齊針、全程戴口罩等防疫規定，盡量避免和社會人士接觸，保持安全係數最重要。