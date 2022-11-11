院舍｜11.14起准多於1人探訪 院友可「團進團出」式集體外出活動
撰文：劉夢婷
出版：更新：
疫情以來，安老院舍長者身心疲勞，有行會成員放寬院舍探訪及外出安排。安老業界消息指，社署將允許院舍探訪多於1人，院友亦可以團體包車形式外出活動，但須全程戴口罩，掃安心出行及符合疫苗通條件。安老事務委員會恩耆頤養院行政總監李輝表示歡迎此安排，認為對長者身心健康都是好事，還認為安排長者外出需一步步來、慎重為上。
社署最新表示，考慮到大部分院舍員工和住客已經接種2019冠狀病毒病疫苗（新冠疫苗），以及探訪和社交活動對住客身心健康的裨益，經諮詢衞生當局後，決定由十一月十四日起，適度放寬院舍探訪和住客集體外出活動的安排，包括同一時段每位住客的訪客人數不再限於一人；以「團進團出」的閉環方式安排住客集體外出活動，而院舍須確保參與活動住客嚴格遵從防疫措施，保持適當社交距離，並避免前往人多擠迫的地方或進行任何除下口罩的活動，例如飲食。
▼2月21日 觀塘彩榮路體育館暫託中心接收等候入院長者▼
+2
安老事務委員會恩耆頤養院行政總監李輝表示歡迎此安排，她表示，近期香港舉辦七人欖球賽等國際盛事，但未見每日個案大幅反彈、公立醫院床位壓力、院舍爆發等現象，認為現時香港社會有雙重免疫，一部分是康復者體內已有抗體，另一部分則是打齊針的市民。李輝表示，既然疫情有緩和趨勢，而長者已在院舍困足兩三年，很渴望精神生活有解放、可和外界接觸，此安排對長者身心健康都是好事。
對於長者外出活動仍需團體包車，李輝認為要一步步來，強調慎重為上，因長者都是體弱多病，即便外出也要遵守打齊針、全程戴口罩等防疫規定，盡量避免和社會人士接觸，保持安全係數最重要。
安老院舍條例將修訂 業界請人難憂500院舍遭淘汰 倡設培訓機制港大證人手餵食晚期認知障礙症病人 較喉管餵食肺炎風險低40%院舍探訪未鬆綁 社福界︰長者缺家人探訪易情緒低落 望放寬安排增7938宗確診17日新低 張竹君指要睇實 真道書院等4校局部停課疫情｜院舍爆疫加劇 9.5起訪客須持48小時內核酸陰性證明院舍員工周五起需隔天核酸檢測 院舍外展疫苗接種計劃延至9月底疫情｜17個月大男嬰呼吸不順轉危殆 再增4人離世 威院病房爆疫疫苗｜院舍院友第三劑接種率逾七成 孫玉菡：疫苗減少重症和死亡疫情︱增8579宗創5個月新高 歐家榮籲少聚會 不想採激進措施院舍員工染疫傳院友致大爆發 政府指令8.31起須隔日做核酸檢測