反修例｜不控7000被捕者?　宋恩榮：應通知　葉兆輝：復和第一步

2019年反修例事件中逾萬人被捕，當中約3,000人被起訴，估計仍有7,000人未被起訴。新思維立法會議員狄志遠今日（23日）引述律政司司長林定國指，絕大部份未起訴的個案都將會結案。

為反修例被捕青年提供支援的「蛻變計劃」創辦人宋恩榮認為是好消息，但此刻仍未能確實其真偽，假如屬實當局應逐一通知涉事者，否則「仍然有心理威脅」。他曾接觸一名被捕青年，雖未被起訴，但一直心存憂慮，難以長遠規劃，即使其成績足夠入讀本地大學，亦因擔心日後可能入獄，最終放棄入學。

港大香港賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝曾協助反修例事件的青年，他認為如消息屬實，是復修社會的第一步，但亦只是第一步，當年示威涉及的一些核心問題仍未解決，然而按現時的政治發展，情況並不樂觀。



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宋恩榮指應逐一通知涉案人

否則「仍然有心理威脅」

宋恩榮表示，今次屬於好消息，但始終只是狄志遠單方面引述，認為未能完全作準，仍有待政府正式公布。他續指，即使只是內部決定不再調查案件，放棄起訴，都應該逐一正式通知涉案人，交還證物，否則「仍然有心理威脅」。

被捕青年憂隨時遭檢控 放棄入大學

宋恩榮指，曾聽聞有青年被捕後，雖然未被正式起訴，惟由於擔心日後被控告，會浪費學費及時間，因此即使成績足夠升讀大學，亦放棄學位，改為修讀一些短期課程，難以作長遠規劃。

宋認為，如政府不檢控其餘7,000名被捕者消息屬實，有助修補社會撕裂，「舊嘅事未畫上句號，好難重新出發。」他指有部份人即使被起訴，但案件被拖延至少一年以上才審結，即使法官亦不時批評，他希望當局盡快處理。

遲來嘅公義，係對公義嘅否定！ 「蛻變計劃」創辦人宋恩榮

葉兆輝：引發大批市民上街的核心問題未解決

葉兆輝亦曾協助反修例被捕青年。他認為如消息屬實，有助被捕者及其親友，認為此舉是修復社會的第一步，但亦只是第一步，當初反修例示威引發大批市民上街，涉及一些民主、公義、公平等核心價值，此刻仍未解決，惟按現時的政治發展，情況並不樂觀。