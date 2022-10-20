勞工處招聘會｜積蓄用以治妻病　退休漢苦無心水工：繼續人海掙扎

勞工處今日起（20日）一連兩日於旺角麥花臣場館舉行招聘會，每日分別約有24間機構設攤位進行即場招聘。今日到訪招聘會的人流不算多，中午12時，約有近50名求職人士在會場中。日前消息指最低工資明年有望上調至時薪40元，今日招聘會所見，空缺包括文員、保安員及侍應等，大部份工作時薪介乎50至70元，遠高於最低工資。有求職人士因工作的酒樓倒閉，失業半年，希望可找到穩定長工；亦有求職人士批評，最低工資加幅太少：「加得兩、三蚊，阿婆喺街跌咗都唔執啦。」



▼10月20日勞工處招聘會情況▼



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招聘會提供逾3000職位空缺 月薪介乎1.1萬至2.2萬

勞工處表示，招聘會中提供超過3000個職位空缺，約81%為全職空缺，大部份月薪介乎1.1萬至2.2萬元，提供的職位包括會計文員、客戶服務主任、調酒師、保健員及保安員等。求職人士可即場遞交申請，亦有機會即場接受面試。

到場求職的劉先生指，疫情後轉職擔任酒樓侍應，不過酒樓生意欠佳約半年前倒閉，失業至今。他稱雖然期間有做兼職幫補生計，但仍希望覓得一份較穩定的長工，目標同為酒樓侍應：「都係隨遇而安，又唔係話搵工搵得好密。」

退休人士黃先生認為招聘會中的空缺主要為保安、侍應等，故不太適合。（梁鵬威攝）

6年前退休今一職難求：賺番一千幾百做日常開支都好

另一名求職人士黃先生今年66歲，2016年已退休。他表示，其妻子身體出現問題，儲蓄大部份用作醫療開支，加上沒有收入：「搵份工賺番一千幾百，做日常開支都好呀。」他又稱，疫下找工很困難，嘗試過不少方法，不過亦不成功。至於今日招聘會中，黃先生認為空缺主要為保安、侍應等，故不太適合：「唯有喺人海入面繼續掙扎。」

最低工資加至$40無助解決基層困境：可唔可以食到個飯？

黃先生解釋，過往曾任保安，不過工作時間過長：「一日做12個鐘，消耗生命時間太多，不如高層、老闆自己試下個12個鐘。」他直言，現時經濟不景，基層生活水深火熱，即使最低工資增加至40元，亦無助解決生活困境：「40元可唔可以食到個飯？做四、五個鐘都係賺得百零蚊。加得兩、三蚊，阿婆喺街跌咗都唔執啦。」

40元（最低工資調升後）可唔可以食到個飯？做四、五個鐘都係賺得百零蚊。加得兩、三蚊（最低工資），阿婆喺街跌咗都唔執啦。 求職人士黃先生

求職人士陳小姐則希望找到保安員工作，她稱一直擔任兼職餐廳侍應：「樓面都幾辛苦，保安輕鬆啲，想搵份穩定嘅工作」，不過她在招聘會中暫未有「心水」空缺。陳小姐又指，現時兼職時薪已達60元，故即使最低工薪上調影響亦不大。