港欖國歌出錯︱新指引列明以手勢叫停 楊潤雄：運動員可知所應對
撰文：文維廣
出版：更新：
港協暨奧委會向屬會發指引，列明運動員參與國際賽事時，如發現國歌區旗出錯，領隊須即時帶領隊員用做出「T」字手勢要求更正，如未更正就要集體離場。領隊亦要帶備附有正確國歌和區旗的工具包，交予主辦方使用。
文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，指引由政府和港協暨奧委會商討得出，相信可以幫助出賽團隊更清晰知道如何應對：「現在就清清楚說給他們知道，在甚麼情況之下要做些甚麼，其實是可能令到他們的壓力更能夠紓緩。」
楊潤雄指，過去一連串事故，出賽隊伍可能不懂得即時反應、或想不到應該如何應對，而令到有些人覺得他們處理不當，指引有助紓緩這方面壓力。
韓國七欖播錯國歌｜警方O記會見香港欖球總會人員 查通訊紀錄港欖國歌風波｜港協暨奧委會將推新指引 欖總主席回港後拒再回應港欖國歌風波︱港協暨奧委會本周公布指引 運動員須鏡頭前表態港欖國歌風波｜完成杜拜賽事今抵港 隊員稱被封口：乜都唔講得港欖國歌風波︱陳國基斥荒謬促主辦交代 欖總須訂方案避免再發生港欖國歌風波︱港協暨奧委會擬推新指引 國歌出錯代表要舉交叉手港欖國歌風波︱梁美芬批球員欠國教 陸頌雄抱不平：字幕錯點反應港欖國歌頻出錯 李家超非常不滿：去信亞洲、國際欖總附官方版本片段曝光｜香港欖總：國際欖球理事會港隊7月對湯加同用錯誤字幕欖球世界盃錯字幕 港欖總今日前已知：國際欖球理事會翌日已致歉