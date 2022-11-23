港欖國歌出錯︱新指引列明以手勢叫停　楊潤雄：運動員可知所應對

港協暨奧委會向屬會發指引，列明運動員參與國際賽事時，如發現國歌區旗出錯，領隊須即時帶領隊員用做出「T」字手勢要求更正，如未更正就要集體離場。領隊亦要帶備附有正確國歌和區旗的工具包，交予主辦方使用。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，指引由政府和港協暨奧委會商討得出，相信可以幫助出賽團隊更清晰知道如何應對：「現在就清清楚說給他們知道，在甚麼情況之下要做些甚麼，其實是可能令到他們的壓力更能夠紓緩。」



楊潤雄指，過去一連串事故，出賽隊伍可能不懂得即時反應、或想不到應該如何應對，而令到有些人覺得他們處理不當，指引有助紓緩這方面壓力。