疫情｜新增8874宗確診　多28宗本地XBB、BQ.1.1個案

本港今日（26日）新增確診8,874宗個案，連續兩日維持於八千宗水平，當中輸入個案亦再有回落，約佔整體個案5.74%。另新發現多28宗本地新變種病毒株個案，當20宗為BQ.1.1亞系個案，累計達102宗，XBB則增8宗。



另外，本港今增9人死亡，七日平均死亡人數急升至12.3人，七日平均死亡率為0.151%。



今日疫情概要：



-增8,874宗確診，較昨日微跌0.05%。

-輸入個案509宗，佔整體個案比率降至5.74%；相比同日12,802名機場入境人數，比率則為3.98%，七日平均比率是4.17% 。

-新增9名患者死亡，7日平均死亡率0.151%，整體死亡率0.51%，累計死亡10,672人。

-本地帶新變異病毒株BQ.1.1亞系個案大增20宗至102宗，XBB增8宗至累計80宗

-累計2,625人留院，其中347人為新感染個案，新增危殆及嚴重分別10及16宗。



新冠肺炎疫情持續，本港今確診8,874宗個案，連續兩日維持於八千宗水平，較昨日輕微下降0.05%，當中輸入個案亦有回落，約佔整體個案5.74%。新增的509宗輸入個案當中，278宗涉及機場檢測樣本、168宗涉及第一至三日樣本，餘下63宗涉及第四至七日樣本。

由於昨由機入境人數有12,802人，故確診陽性比率為3.98%，較昨日下降約零點五個百分點。七日平均確診人數為596人，平均確診比率為4.17%，多日來維持4%的水平。

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+ 39

衞生署公共衞生化驗服務處於11月17日至23日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約75.3%（七天移動平均比例）。

BA.5亞系個案比例持續下降，亦代表新變種病毒個案數字有上升。本港今再發現多28宗新變種病毒個案，8宗為XBB及20宗為BQ.1.1亞系的本地個案。8宗XBB個案為7女1男，年齡介乎20至40歲，全部打了三針，分別居於東區、西貢區、元朗區、黃大仙區及深水埗區。

至於20宗BQ.1.1個案為11女9男，年齡介乎18至89歲，兩人打兩針、一人沒有打針、17人打三針，分別居於屯門區、中西區、油尖旺區、觀塘區、沙田區、東區、西貢區、元朗區、大埔區、黃大仙區及南區。累計本地發現80宗XBB、16宗XBD、1宗BA.2.75.2、2宗BF.7及102宗BQ.1.1亞系個案。

至於輸入個案方面，則未有發現新的變異病毒變種，累計發現224宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、12宗BF.7及34宗BQ.1.1亞系個案。

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+ 13

截至今日凌晨零時零分，共有2625名確診2019冠狀病毒病的病人留醫治療，當中有347名新增確診病人，留醫的病人中，275名病人正接受氧氣治療，另有18名病人需要以呼吸機協助呼吸。

新增呈報10名危殆病人及16名嚴重病人，現時合共有57名危殆及60名嚴重病人，當中15名危殆病人正接受深切治療。

另外，過去一日新呈報9名確診病人在公立醫院離世，單日死亡率為0.101%。9宗離世個案，分別為4男5女，年齡介乎61 歲至97 歲。有5位係來自院舍。打針方面，1位打左4針、3位打左3針、2位打左2針，3位無打針資料。另外，七日平均死亡人數急升至12.3人，七日平均死亡率為0.151%。

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+ 12

學校方面，由於今日為周六，不會上課，故沒有呈報個案，但就有23間學校各有一班需要停課7天，而樂希幼兒學校及香海正覺蓮社佛教梁植偉中學則各有兩班需要停課7天。

院舍方面，確診情況持續，今再有13間院舍有確診個案，當中10間為安老院舍及3間為殘疾人士院舍，涉20名院友2名員工，聖芳濟敬老院有限公司及天天護老中心有限公司各有三名院友確診。另外，當中39名院友及2名員工要隔離。

呈報陽性個案的安老院舍：



明愛盈水閣

救世軍寶林長者之家

順恩護老中心有限公司

聖芳濟敬老院有限公司

救世軍海泰長者之家

保良局壬午年耆樂居

天天護老中心有限公司

西環亞洲護老院

佳安家（秦石）綜合護老中心

仁濟醫院李衞少琦安老院



呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



匡智粉嶺綜合復康中心

香港耀能協會安定宿舍

扶康會柔莊之家



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