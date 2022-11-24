強制檢測｜38幢大廈上榜　涉清水灣半島、柏景灣、逸濤灣等

政府今晚（24日）公布最新強制檢測名單，共38幢大廈上榜。當中涉及中產屋苑，包括將軍澳清水灣半島5座、大角咀柏景灣7座、觀塘月華街8號觀月．樺峯等。另有一幢警察宿舍上榜，涉及粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍2座。上榜大廈中，馬鞍山及將軍澳亦有4個屋苑各有大廈因污水樣本呈陽性被納入強制檢測公告。



公告列明任何人在11月18日至24日曾在名單上大廈身處超過兩小時，須於明日或後日（25日或26日）前往進行核酸檢測。



▼11月24日 強制檢測大廈名單▼



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當局表示，有34幢大廈因有陽性檢測個案曾到訪而被納入強制檢測公告。其中東區上榜大廈最多，共5幢上榜，包括北角維多利中心1座、鰂魚涌太古城興安閣、鰂魚涌康山花園4座、筲箕灣東熹苑逸熹閣，以及西灣河逸濤灣夏池軒。

▼11月24日 部份強檢大廈▼



緊隨其後的屯門及葵青區分別亦有4幢上榜，屯門涉及翠寧花園6座、澤豐花園澤安樓等；葵青區涉青衣美景花園8座、葵涌荔景邨日景樓等。

此外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有4個均涉及馬鞍山及將軍澳的屋苑被納入強制檢測公告，涉及馬鞍山富寶花園8及9座、將軍澳日出康城緻藍天珀峰(3 座)及晶巒(5 座)。

11月24日強檢大廈：

陽性檢測個案曾到訪的地點：

將軍澳清水灣半島 5 座

將軍澳新都城 1 期 5 座

大埔太和邨翠和樓

粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍 2 座

粉嶺花都廣場 4 座

沙田新田圍邨福圍樓

大圍美城苑逸城閣

馬鞍山錦鞍苑玉鞍閣

屯門翠寧花園 6 座

屯門澤豐花園澤安樓

屯門湖景邨湖碧樓

屯門田景路 38 號兆邦苑

天水圍天恒邨恒貴樓

荃灣荃灣中心廣州樓

荃灣海濱花園海銀閣

青衣美景花園 8 座

青衣長宏邨宏文樓

青衣長發邨亮發樓

葵涌荔景邨日景樓

觀塘安泰邨豐泰樓

觀塘月華街 8 號觀月．樺 峯

鑽石山龍蟠苑龍瑚閣

鑽石山悅庭軒 1 座

慈雲山慈康邨康德樓

九龍灣彩興苑彩萱閣

大角咀柏景灣 7 座

紅磡海濱南岸 5 座

土瓜灣九龍城道68號瑧尚

北角維多利中心 1 座

鰂魚涌太古城興安閣

鰂魚涌康山花園 4 座

筲箕灣東熹苑逸熹閣

西灣河逸濤灣夏池軒

鴨脷洲漁安苑紫安閣

污水陽性大廈：

馬鞍山富寶花園 8 及 9 座

將軍澳日出康城緻藍天珀 峰(3 座)及晶巒(5 座)