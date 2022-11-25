港欖國歌出錯︱陳國基稱未見政治動機　犯錯韓方人員無香港聯繫

港欖出賽國際接連發生國歌出錯，政務司司長陳國基接受電視台專訪，透露「直到現在為止，都睇唔到欖球總會呢次出錯有刻意或有政治目的，我哋睇唔到，直到現在都未有！」不過，他強調有關錯誤相當嚴重，甚至可以影響國與國關係，強調絕對不希望、亦一定不容許事情重演，警方仍在調當中。

陳國基今日（25日）出席新聞行政人員協會聚會，指曾了解在「七欖南韓站」準備港隊國歌的韓方實習生背景，該人不曾在香港讀書，亦沒有與香港的聯繫，無證據顯示事件有政治目的。亞洲欖總會長Qais Abdulla Al Dhalai接受電台訪問強調，事件不涉任何政治或不良動機，只是有職員違反指引，目前未有人因而受罰。目前該會未收到香港警方任何查詢，若警方要求提交資料，會樂意配合。



陳國基：孫東正與Google商討避搜索誤區

今次出錯其中一個焦點，是網上搜尋「香港國歌」，就會出現反修例歌曲《願榮光歸香港》，而非正確的《義勇軍進行曲》。陳國基指，創新科技及工業局局長孫東正與搜尋引擎Google商討，但「最重要唔喺呢度，最重要唔（應該）係臨時臨急喺網度下載隻歌」，當局已獲亞洲欖總承諾成立中央儲存庫儲存國歌，使用港方提供的國歌，避免出錯。

Qais Abdulla Al Dhalai指，早前特意由杜拜來港致歉，獲陳國基接納，又指即使設立中央儲存庫，規定賽事必須使用庫內國歌版本，但仍難保永不出錯。不過，他願意盡所有努力將出錯機會減至最低，相信再發生同類錯誤機會近乎零。

政務司司長陳國基（右）今日（22日）下午接見亞洲橄欖球總會會長Qais Abdulla Al Dhalai（左）。（政府新聞處圖片）

人出錯、我離場 陳否認自我懲罰：維護國歌個個有責

港協暨奧委會早前發新指引，要求領隊遇到出錯時，帶領運動員以「T」字手勢示意反對，若無糾正即帶隊離場。陳國基解釋，希望統一應對準則，又不認同主辦方出錯，要求港隊離場是「自我懲罰」：「如果一個正常主辦單位，人哋示意有錯，而真係有錯，佢都應該改返、即時要改。如果真係不改，我哋唔能夠容許呢啲錯誤繼續下去……選擇離場，係正常反應，也是最後一步反應 ，唔可能佢錯了，我哋任由佢錯下去。」他強維護國歌及區旗尊嚴「個個有責」。

陳國基又指，創科局正與網上搜尋引擎商討，確保搜索「香港國歌」不會出現錯誤訊息，但「最重要唔喺呢度」，禁止臨時網度下載才是最重要：「網上下載始終有風險，你唔知道下載咗啲乜，所以我們不鼓勵在網上下載。」他強調港方提供了正確版本，亞洲欖總亦承諾不再從網上下載，估計不會再出錯。