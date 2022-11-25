疫情．11.25｜增8878宗確診　多16人死亡　本地BQ.1.1個案多4宗

本港疫情反覆，確診個案下跌至八千宗水平，今日（25日）新增8,878宗確診，包括562宗輸入，多16人死亡，累計10,663宗死亡個案，其中2宗是新增公眾殮房呈報。本地個案亦增4宗新變異病毒株BQ.1.1亞系個案，累計82宗。



今日疫情概要：



-增8,878宗確診，較昨日下跌3.69%。

-輸入個案562宗，佔整體個案比率6.33%；相比同日12,655名機場入境人數，比率則為4.44%，七日平均比率是4.17% 。

-新增16名患者死亡，7日平均死亡率0.153%，整體死亡率0.51%，累計死亡人數為10,663人。

-本地帶新變異病毒株BQ.1.1亞系個案多4宗至82宗。

-累計2,618人留院，其中337人為新感染個案，新增危殆及嚴重分別9及15宗。

港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.27，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

11月26日【00:32】荃灣警區雜項調查隊、警民關係組、輔警聯同食環署人員採取聯合行動，昨（25日）晚8至10時，巡查區內20間餐飲處所及酒吧，並向市民派發反外圍賭博的宣傳單張。行動中，人員於沙咀道一間酒吧內，發現1名26歲男顧客未能出示「安心出行」掃描紀錄，他涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被罰款；該酒吧姓郭（37歲）男負責人亦涉嫌違反第599F章，食環署人員向他發出傳票。

【23:40】政府表示，復星醫藥於今日（25日）將首批復必泰二價疫苗約77萬劑二價疫苗運送抵港，政府計劃十二月初開始為市民接種二價疫苗，詳情將於稍後公布。按專家建議，復必泰二價疫苗可供12歲或以上合資格人士按現時的接種時間表，用作第四劑疫苗（或康復人士接種第三劑疫苗）的另一選擇，但他們仍可選擇接種科興或復必泰原始病毒株疫苗。

新冠疫苗：圖為美聯社2022年8月26日發布的照片，顯示美國密歇根州工廠中的新版二價新冠疫苗包裝，疫苗由美國藥廠輝瑞與德國生物新技術公司BioNTech研發，它針對新冠病毒變異病毒株Omicron亞型BA.4和BA.5，同時可預防原始病毒株。（AP）

【20:58】新冠肺炎疫情襲港三年，本港用了不少資源對抗新冠肺炎疫情，令公院暫停了不少非緊急服務，非新冠的公院病人輪候接受醫療服務的時間愈來愈長。港大醫學院發表研究，對比疫情第一年（2020年）及2010至2019年的住院人數及死亡人數，發現新冠期間整體住院人數雖然下跌，但死亡人數卻有上升，當中以5歲以下兒童和65歲以上長者的住院和死亡人數受到的影響最大。

研究團隊認為，此情況可能與病人擔憂會在醫院感染新型冠狀病毒，或因其他因素而導致病人未能及時獲得醫療服務而造成。研究團隊成員之一、港大公共衛生學院流行病學講座教授高本恩表示，隨着市民對新冠肺炎更加認識，不希望相關情況重演，認為醫療機構和政府應準備充足的資源，不應再暫停非緊急服務，治療輕症的新冠病人。

【19:46】政府今晚（25日）公布最新強制檢測名單，共56個地點58棟大廈上榜。當中不乏豪宅及中產屋苑，包括馬鞍山迎海．星灣18座、星漣海3A座、翠擁華庭7座、上水皇府山7座、薄扶林寶翠園2座及學士臺3座等。另外，今日有3處共5棟大廈上榜，包括馬鞍山富寶花園 6 及 7 座、瀾雅軒 1 及 2 座及將軍澳日出康城 Marini 1 座。

公告列明任何人在11月19日至25日曾在名單上大廈身處超過兩小時，須於明日或後日（26日或27日）前往進行核酸檢測。

▼11月24日 每周疫情記者會▼



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【17:03】新冠肺炎疫情反覆，本港今日（26日）新增宗確診8,878宗個案，重回八千宗水平，當中輸入個案亦有所回落，約佔整體個案6.33%。另新發現多4宗本地BQ.1.1亞系個案。

不過死亡人數有上升，今增16人死亡，分別為14名確診病人在公立醫院離世及兩名公眾殮房離世報告，七日平均死亡人數急升至12.3人，七日平均死亡率為0.153%。

【16:48】疫情反彈，政府今日（25日）公布環境保護署與渠務署污水樣本檢測，發現薄扶林碧瑤灣、香港仔嘉隆苑及洪水橋紫翠花園等18地點的病毒量相對較高，當區民政事務處將會陸續向相關地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約四萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

【16:38】醫務衞生局發言人今日（25日）表示，醫務衞生局副局長李夏茵的秘書確診新冠肺炎。該名秘書無須與公眾人士接觸，最近沒有外遊紀錄。她工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近一次上班日期為昨日。

李夏茵本身有定期以專業拭子採樣進行核酸檢測，今日進行的核酸檢測結果為陰性。她每日亦有進行新冠病毒快速抗原測試，所有結果均為陰性。

【13:37】鑑於近期新冠疫情反覆，加上冬季流感高峰臨近，為加強安老院及殘疾人士院舍重點保護，政府今日（25日）推出新一輪院舍外展疫苗接種服務特別計劃。今日開始為期四周，醫療團隊會獲安排每星期到訪院舍最少一次提供外展疫苗接種服務，盡快為每一位到期接種新冠疫苗的院友接種，特別是第四劑加強劑疫苗，同時為院友接種流感疫苗以提供雙重保護。

上一輪特別計劃在七月底至九月底進行，醫療團隊到訪院舍合共超過4300次，為院友接種超過34 000劑新冠疫苗。院舍的第一劑、第二劑及第三劑疫苗接種率由原來的93%、87%及40%顯著提升至95%、93%及78%。

【13:00】多個政府部門今日（25日）分成兩隊，分別到青衣和黃大仙早前被納入強制檢測公告的大廈進行執法行動，共發現七人沒遵從強制檢測公告，政府共向其中四人發出10,000元定額罰款通知書。

漁農自然護理署聯同葵青警區和衞生署，在青衣青華苑華奐閣的出入口查核受檢人士的檢測證明，是次行動共檢查624人，當中五人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令。政府向其中三人發出了10,000元定額罰款通知書。行動由上午8時開始，至上午11時結束。

至於房屋署就聯同黃大仙警區和衞生署，就去黃大仙橫頭磡邨宏安樓的出入口查核受檢人士的檢測證明，是次行動共檢查223人，當中兩人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令。政府向其中一人發出了10,000元定額罰款通知書。行動由上午約8時30分開始，至上午約11時30分結束。

【10:37】復必泰二價疫苗預計下月初開打，市民可作「第四針」接種。港大兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華今日（25日）在電台節目表示，現階段建議50歲以上人士接種「第四針」，惟18至49歲人士是否需要接種，就要視乎人手和資源。他指出二價疫苗可加強對抗變種病毒的免疫力，較上一代疫苗提供比較廣泛的保護。



近日疫情反彈，他表示，本周多了通報兒童感染新冠病毒康復後出現「多系統發炎綜合症」個案，顯示小朋友群組亦出現新冠病毒感染小爆發，擔心小朋友的感染數字會再增加。

▼11月9日 BB版復必泰今日開打家長帶子女到兒童醫院打針▼



【10:10】商務及經濟發展局副局長陳百里今日（25日）新冠病毒核酸檢測呈陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。陳百里最近一次上班日期為昨日（24日），他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。

商務及經濟發展局局長丘應樺每日均有進行新冠病毒快速抗原檢測，今日亦曾進行快測，結果均為陰性。

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