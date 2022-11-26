狗狗大使「出更」教學生尊重動物生命 警新界南總區新訓練班展開
撰文：何瑞芬
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警隊新界南總區「動物守護•社區大使」計劃去年推出「狗狗社區大使」訓練班，六名「新紮」狗狗大使已畢業「出更」，探訪不同學校，讓學生從小認識如何與動物相處，學習尊重動物生命。 第二屆訓練班已於今日（26日）展開，冀挑選12隻合資格犬隻受訓。
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六隻狗狗大使探訪不同學校 第二期將有12隻犬隻受訓
警隊新界南總區「狗狗社區大使」訓練班由警察義工帶同愛犬接受犬隻服從訓練，並成功訓練出六隻狗狗大使。新界南總區在Facebook表示，為擴展狗狗大使團隊，第二屆訓練班已於今日展開，參加者擴展至警隊文職人員、退休公務員、動物義工、老師及中學生等，而經導師嚴格挑選後最終有12隻符合資格的犬隻受訓。
退役警犬、主人移民遺棄犬齊受訓
訓練狗隻須接受六堂共十多小時的嚴格訓練及考核，犬隻亦各有不同背景，有大半生服務社會的退役警犬，亦有曾經在街頭捱過最惡劣日子的流浪犬；因為主人移民而失落的遺棄犬。部份犬隻本身已具備豐富經驗的義工犬，也有從小備受主人萬千寵愛的家庭犬等。
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