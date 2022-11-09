文物峰會開幕　國家文物局：善待老建築如老人　保留歷史文化記憶

文物保育專員辦事處聯同古物古蹟辦事處舉辦的「大灣區文物建築高峯論壇」今日（9日）起一連兩日，在香港大會堂低座劇院舉行。國家文物局副局長來港出席開幕禮，他致辭時提到，內地和港澳三地，均要努力不懈保育文物，又形容應善待老建築如老人，以保留城市的歷史文化，讓人民記住歷史和鄉愁，增加家國情懷。



國家文物局副局長陸進來港出席論壇，他致辭時提到，國家主席習近平關注文物建築與城市的關係，要求該局處理好文物保護和發展的關係，形容尊重和善待城市中的老建築的做法如同對待長者，這樣才能保留城市歷史文化的記憶，讓人民銘記歷史和鄉愁，藉此增強家國情懷。

他續指，內地正穩步推進文物建築的重大保護工程，以啟動試點，以改善文物建築的保護狀況，並融入經濟社會發展和公眾生活。

▼深水埗主教山羅馬式建築蓄水池▼



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財政司司長陳茂波在論壇致辭時則指，本港面積雖小，但古蹟文物卻不匱乏，包括有132項法定古蹟、逾1,500項已評級的歷史文建築，以及208處具有考古研究價值的地點，顯示本港與大灣區其他城市，在歷史、傳統和文化上是一脈相承，「有着密不可分的關係。」

他強調，港府十分重視文物保育，多管齊下，保育珍寶的文物建築，除了劃分古蹟外，亦透過《活化歷史建築伙伴計劃》，活化22幢歷史建築，為歷史建築注入新生命。

另外，發展局、廣東省文化和旅遊廳和澳門文化局，在開幕禮上簽訂《關於深化粵港澳大灣區考古及文物建築交流與合作意向書》，三方以資源分享、優勢互補及互惠共贏為原則，加強大灣區在考古和文物建築的研究、保護、教育、推廣、社會參與、文創產品開發等方面的聯繫與合作。