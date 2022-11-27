建造業面臨人手不足　政府撥10億助培訓　甯漢豪：需培育更多新血

建造業人手不足問題嚴重，發展局局長甯漢豪今日（27日）在網誌提到，未來建造業的發展離不開人及先進建造技術的發展，需要為行業培育更多新血。



她指出，今年已向建造業議會提供10億元資助，資助議會未來六年提供2.7萬個技術工友培訓名額。



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發展局局長甯漢豪在局長隨筆中提到，建造業議會在局方支持下，啟動一項大型香港建造業推廣計劃，該計劃以「看『建』未來 『築』及生活」。「看『建』未來」為主題，她認為前者指的不止是建造業建造香港的未來，也是指要讓香港市民，特別是年輕人，看見建造業的未來；而後者則代表要向公眾介紹，建造業不只為從業員提供工作機會，造地建屋及很多設施都與市民生活息息相關。

10億元助培訓 希望推廣「工地是很先進的」

她在隨筆中也引述發展局常任秘書長（工務）劉俊傑的說法，說明現時政府如何提升建造業整體生產力，包括政府今年已向建造業議會提供10億元資助，資助議會未來六年提供2.7萬個技術工友培訓名額，也會聯合業界加強推廣，希望給予市民有「工地是很先進的」的新印象。

劉俊傑都提到，建造業近年已廣泛採用先進技術，例如組裝合成建築法（MiC），既能節省人力，也能提升工地安全。當局也將繼續推動行業採用創新科技，如建築信息模擬（BIM）、「安全智慧工地」等。

生力軍指科技發展為入行年輕人提供良好工作環境

甯漢豪在隨筆中都提到多個建造業生力軍的故事，其中在香港專業教育學院畢業的蘇建華指，傳統的建造業給人的印象是「擔擔抬抬」的粗活，但科技發展不但為年輕人提供入行的機會，還提供良好的工作環境。他現時已於一間測量公司任職BIM技術員，大部分時間都在辦公室工作，今年更在被譽為「技能界奧林匹克」的「世界技能大賽」中「數碼化建設」項目奪得優異獎。

恩師教「少說話，多做事」 焊接工學懂「以技能說話」

在同一個大賽「焊接」項目奪得優異獎的林文進則指，從事焊接工藝雖然辛苦，但樂在其中，他也很喜歡把每個焊縫都做得很漂亮，加上焊接師傅悉心教導，令他獲益良多，譬如恩師教他「少說話，多做事」，令他學懂「以技能說話」的工匠精神。