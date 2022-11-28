部份政府停車場明年下半年開始收充電費　油站逐步轉型至充電站

政府近年積極推動電動車，但免費充電泊位將愈來愈少。環境保護署助理署長（空氣質素政策）梁啟明今日（28日）於立法會透露，會於今年在葵芳停車場試驗充電收費，較政府早前公布的2025年逐步徵費提早三年，並指明年下半年會擴至數個停車場。

當局又透露，正準備逐步把部份加油站及液化石油氣加氣站，轉型至快速充電站，預料2023年下半年，會推出首個現有油站選址招標轉型為充電站。



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環境及生態局表示，政府在推廣電動車普及化方面，已取得顯著成果，近年電動私家車佔新登記私家車的比率上升，由2019年的6.3%、2020年的12.4%、2021年的24.4%，上升至2022年首三季的45.5%， 即幾乎每兩輛新登記私家車，就有一輛是電動車。截至2022年9月底，香港電動私家車的數量約39,000輛，佔全港整體私家車數目的5.9%。

政府停車場提早一年半收充電費

上屆政府曾於《電動車普及化路線圖》建議，2025年逐步在政府停車場徵收電動車充電費。不過梁啟明今日於立法會環境事務委員會及交通事務委員會聯席會議透露，今年底會率先於葵芳停車場試驗收費，倘成功將於明年下半年擴至數個政府停車場。他表示，希望令電動車充電服務市場化，推動其長遠可持續發展。

梁又透露，正準備逐步把部份現有的加油站及液化石油氣加氣站，轉型至快速充電站，預料2023年下半年，會為首個油站轉型為充電站公開招標。

明年20輛電動的士試行

至於商用車，梁啟明表示，今年9月有一輛電動的士落地試驗，暫時司機滿意其表現，每一更可行駛400公里。他續指，正於各區物色位置加建的士專用充電站，並考慮在不影響交通情況下，在的士站加設充電設備。他預料，明年會有20架電動的士試行。

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有議員質疑，是否可趕及於2027年年底前，達到《施政報告》訂下的3,000輛電動的士目標，梁啟明表示，電動的士價錢與石油氣的士相若，而且有3,000輛的士已達15年或以上車齡，相信只要未來五年有足夠充電設施，就可以達到目標。

公共小巴方面，梁啟明表示，明年開始試驗，首個相關充電站於九龍塘交通交匯處小巴站安裝。工聯會議員鄧家彪批評試行進展「極慢」，明年才有第一部。梁解釋，小巴業界對試用電動車卻步，由於香港小巴款式於全球罕有，以致其製造成本高昂，政府就此補貼業界八成車價。

2023年試驗氫能巴士

另外，政府亦有意推動氫能巴士，梁啟明表示，現時共收到七份試驗申請，涉及氫燃料電池雙層巴士、加氫站、氫氣運輸、氫燃料電池發電等多個範疇，會於2023年開展氫能巴士及重型車輛的試驗計劃，並在2025年制訂陸上運輸使用氫能的長遠策略。他指，氫能發展雖未如電動車般成熟，但認為其發展步伐或可如電動車般迅速。

環境及生態局局長謝展寰表示，加氫站會從兩方面研究，其一是現時煤氣管道網絡，同樣可用作加氫；其二是如油站般，設置加氫站，但要添置輸送氫的配套。問到氫能車可否行經隧道，梁啟明表示，會研究審視，希望可於安全情況下使用氫能車。

城巴開辦全電動巴士行駛路線

另外，城巴表示將開辦首條全線以單層電動巴士營運的22X號線，行走啟德發展區，並啟用首批位於啟德郵輪碼頭、香港站及中環渡輪碼頭巴士總站內的市區電能巴士充電站。城巴指，中途充電站為重要的基礎設施，預期電動巴士行畢22X線六個循環車程後，於巴士站充電1.5小時，便能應付該線的全日營運。

22X號線將於12月1日啟航，以循環線模式全日往來承裕里維港1號及港鐵啟德站，服務時間為每日上午6時10分至下午11時10分，每30分鐘開出一個班次，全程收費為6.4元。