電子簽證｜即日起申請服務擴展至所有簽證　可用入境處網頁申請

入境處今（29日）公布，即日起電子化簽證申請服務已擴展至所有簽證申請類別，包括旅遊、就業、投資、受訓、居留和就讀的簽證／進入許可申請。

電子化簽證申請服務擴展至所有簽證申請類別後，申請人仍可選擇現有方式遞交申請和繳費。不論以任何方式遞交，有關申請的資格準則和費用均維持不變。



入境處網上申請簽證手續簡便。（資料圖片）

入境處於去年12月28日起推出首階段電子簽證，以取代現有的貼紙式標籤，市民可經入境處手機程式或網頁「一條龍」完成交表和付款程序，毋須再郵寄資料或前往入境處辦手續，惟當時只有四類簽證可以電子化申請，包括各類延長逗留期限申請、外傭入境簽證、非本地畢業生留港、回港就業及輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃。

入境處今再宣布，即日起電子化簽證申請服務已擴展至所有簽證申請類別，包括旅遊、就業、投資、受訓、居留和就讀的簽證／進入許可申請。申請人可透過「入境處流動應用程式」、入境處網頁或香港政府一站通網頁完成整個申請程序，即由遞交申請、繳費到領取「電子簽證」，全程無需親身前往入境處辦事處，從而減少人群聚集，保障公眾健康。

申請電子簽證步驟如下︰



1. 經入境處手機程式或網頁填寫申請表，「智方便」手機程式的「填表通」亦適用

2. 上載相關證明文件或拍攝文件照片

3. 透過電郵收取申請結果通知書，如申請人有文件交漏，亦可在網上補交

4. 如獲批簽證可透過電郵內的連結進行付款（信用卡或繳費靈）

5. 繳款後可下載及列印電子簽證備用



入境處亦補充，電子化簽證申請服務擴展至所有簽證申請類別後，申請人仍可選擇以親身遞交、郵遞或投遞等現有方式遞交申請，以及到入境處辦事處繳費和領證。不論以任何方式遞交，有關申請的資格準則和費用均維持不變。