強制檢測｜薄扶林寶翠園27人無檢測　20人被罰款　庫房共進帳20萬

民政事務局公布，中西區民政事務處聯同西區警區和衞生署今日（29日）在早前被納入強制檢測公告的薄扶林寶翠園2座進行執法行動，派員於出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。當局表示，發現27人未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中20人發出10,000元定額罰款通知書。



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相關執法行動由今日上午約7時30分開始，政府派員於薄扶林寶翠園2座的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。受檢人士須出示載有新冠肺炎檢測結果的電話短訊或相關證明，以證明他們已依從相關強制檢測公告，於指明期限內完成檢測。

行動至上午約10時30分結束，當局指政府在是次行動共檢查了約490名受檢人士，當中27人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中20人發出了10,000元定額罰款通知書。

薄扶林寶翠園。（資料圖片）

政府發言人又提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可罰款50,000元及監禁六個月。發言人又重申，政府會繼續嚴格執法。