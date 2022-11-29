昇薈、漁灣邨等地區及屋苑污水監測呈陽性　四萬居民需快測

本港疫情反覆，確診個案數字維持約8000宗個案左右。港府今（29日）公布，發現離島區、黃大仙區及東區多個地方污水檢測結果呈陽性，病毒量相對較高，顯示可能有隱性患者存在，包括離島區的昇薈，東區的漁灣邨及黃大仙區的銀鳳街附近一帶住宅。



政府將陸續向將會陸續向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約四萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



▼11月29日 污水樣本呈陽性地區▼



為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約四萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

離島區 — 昇薈



黃大仙區 — 銀鳳街附近一帶住宅



東區 — 漁灣邨



港府今（29日）公布，發現黃大仙區多個地方污水檢測結果呈陽性，包括泓銀鳳街附近一帶住宅。（政府新聞網）

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。如市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼，衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。