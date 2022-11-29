強制檢測｜46幢大廈上榜　涉帝后華庭、海怡半島、盈翠半島等

醫務衞生局今晚（29日）公布最新強制檢測名單，共46幢大廈上榜。當中涉及中產屋苑，包括上環帝后華庭3座、鴨脷洲海怡半島美祥閣、青衣盈翠半島2座、將軍澳峻瀅5座等。



上榜大廈中，天水圍及沙田亦有4個屋苑各有大廈因污水樣本呈陽性被納入強制檢測公告。公告列明任何人在11月23日至29日曾在名單上大廈身處超過兩小時，須於明日或後日（11月30日或12月1日）前往進行核酸檢測。



▼11月29日 部份強檢大廈▼



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屯門區及荃灣區各6幢大廈上榜

當局表示，有42幢大廈因有陽性檢測個案曾到訪而被納入強制檢測公告。其中屯門區及荃灣區上榜大廈最多，各有6幢上榜。屯門區包括新屯門中心5座、美樂花園8座、海典軒1座等；荃灣區包括灣景花園3及4座、愉景新城3座、深井麗都花園3座等。

緊隨其後的葵青區及沙田區亦有4幢上榜，葵青區涉及青衣盈翠半島2座、葵涌浩景臺2座等。沙田區涉及沙田愉翠苑愉能閣、馬鞍山福安花園1座等。

▼11月29日 強制檢測大廈名單▼



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此外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有4個均涉及天水圍及沙田的屋苑被納入強制檢測公告，涉及天水圍天恩邨恩盈樓、天水圍天恒邨恒通樓、天水圍栢慧豪園6座，及沙田博康邨博安樓低座及高座。

根據公告，任何人在11月23日至29日曾身處有關大廈超過兩小時，須於明日或後日（30日或12月1日）進行核酸檢測。

政府明日會於深井麗都花園重開臨時流動採樣站。

11月29日強檢大廈：



將軍澳彩明苑彩榮閣

將軍澳頌明苑冠明閣

將軍澳峻瀅 5 座

西貢翠塘花園 8 座

馬鞍山錦豐苑錦荷閣

馬鞍山福安花園 1 座

沙田康林苑園林閣

沙田愉翠苑愉能閣

大埔景雅苑景悅閣

粉嶺粉嶺中心 D 座

上水祥龍圍邨呈祥樓

屯門新屯門中心 5 座

屯門美樂花園 8 座

屯門富泰邨仁泰樓

屯門新圍苑新奐閣

屯門悅湖山莊 15 座

屯門海典軒 1 座

東涌逸東二邨瑞逸樓

荃灣德士古道69號尚文苑

荃灣灣景花園 3 座

荃灣灣景花園 4 座

荃灣綠楊新邨 K 座

荃灣愉景新城 3 座

深井麗都花園 3 座

青衣盈翠半島 2 座

青衣翠怡花園 4 座

葵涌寧峰苑庭峰閣

葵涌浩景臺 2 座

大角咀詩歌舞街83號亮賢居

旺角富榮花園 2 座

旺角富榮花園 18 座

長沙灣碧海藍天 6 座

九龍城東匯邨匯智樓

九龍灣麗晶花園 21 座

鑽石山龍蟠苑龍璋閣

茶果嶺麗港城 30 座

藍田滙景花園 13 座

柴灣曉翠苑雅翠閣

北角健康邨康勝閣

北角海峯園南峯閣

上環帝后華庭 3 座

鴨脷洲海怡半島美祥閣

污水陽性大廈：



天水圍天恩邨恩盈樓

天水圍天恒邨恒通樓

天水圍栢慧豪園6座

沙田博康邨博安樓低座及高座