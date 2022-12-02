類鼻疽｜深水埗七旬婦染疫　家人9月曾確診　不排除同一源頭感染

衞生署衞生防護中心今日（2日）公布，過去一周本港新增一宗感染類鼻疽確診個案，涉及一名70歲女子，患有糖尿病，居於長沙灣元州街。該名病人臨床診斷為肺部感染，現時仍然留院，情況穩定。中心又指，患者一名家人曾在今年9月中確診，由於類鼻疽潛伏期可長達數月，不排除他們較早時共同暴露於受污染環境而受到感染。



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病人居長沙灣元州街 患有糖尿病 現情況穩定

衞生防護中心表示，該名患有糖尿病、居於長沙灣元州街的病人11月17日頭暈和發燒，兩日後前往明愛醫院急症室求診，同日入院，其臨床診斷為肺部感染。該病人痰液樣本經衞生署公共衞生化驗服務處證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應，病人現時仍然留院，情況穩定。

今年第38宗個案 22名患者居深水埗

連同上述個案，本港今年累計共錄得38宗類鼻疽個案，包括22宗自8月起錄得居於深水埗區的個案。

長沙灣元州街。（資料圖片）

衞生防護中心：類鼻疽病菌一般不會人傳人

衞生防護中心重申，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但類鼻疽病菌可存活於本地環境。類鼻疽在香港屬風土病，本港每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案。根據文獻，感染個案於颱風或暴雨後較常出現。颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令類鼻疽個案有機會增加。

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當局又指，政府早前已刊憲，把類鼻疽納入法定須呈報傳染病。衞生防護中心強調會繼續與醫院管理局緊密合作，加強監測類鼻疽個案。

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