簡約公屋造價｜每單位89萬　建築業指連地基只69萬　高價之謎未解

政府未來五年擬建3萬伙「簡約公屋」應付短期任屋需求，當局昨日（29日）披露首批4個項目的選址和造價，「簡約公屋」項目的設計和建築工程項目的估計費用約為 267.9 億元，換言之，3萬個單位的平均成本為89.3萬元，遠高於現時過渡性房屋的平均55萬元和傳統公屋的65萬元。房屋局局長何永賢今日（30日）表示，部份項目高達18層，故需要打地基，令造價相對較高。

惟有建築業界人士向《香港01》表示，一般高層住宅樓宇的地基成本約為每呎600至700元，以每呎700元推算，一個200呎單位的地基成本為14萬元，連同過渡性房屋單位的55萬元預算，一個單位的總平均成本為69萬元，遠低於現時平均價89.3萬元。

《香港01》已就此向房屋局查詢，當局指暫無進一步回應。



3萬個單位預算267.9 億

單位成本貴傳統公屋37.4%

房屋局提交到立法會的文件披露，「簡約公屋」項目的設計和建築工程項目的估計費用約為 267.9 億元，換言之，3萬個單位的平均成本為89.3萬元。翻查資料，房委會預計2022/23年度，一個公屋單位的建築成本為65萬元，亦即簡約公屋的平均單位成本，較公屋高24.3萬元或37.4%。

連同基建及相關額外人手總預算320.9億

另外，簡約公屋的相關基建工程的估計費用為約6億元；而用於營運「簡約公屋」及聘用額外人手推展「簡約公屋」項目的開支則分別約為44億元及3億元。換言之，整個簡約公屋項目總成本高達320.9億元。

測量師學會房屋政策小組主席林家輝。（資料圖片／鄭子峰攝）

曾參與過渡性房屋供應工作的測量師學會房屋政策小組主席林家輝表示，一般過渡性房屋的平均單位成本為55萬元，認為單純以興建單位計算，相信55萬元已相當充裕。他又舉例指，同樣配備升降機的啟德方艙醫院，每個單位為18平方米（約194平方呎），內含獨立廁所、淋浴間、窗、冷氣機、工作枱等。

換言之，同樣以組裝合成建築法興建的過渡性房屋和方艙醫院，單位平均成本遠較簡約公屋低34.3萬，亦即簡約公屋的造價較過渡性房屋高62.4%，亦較傳統公屋貴24.3萬元，相差達37.4%。

建築業界人士：200呎單位地基成本僅14萬

房屋局局長何永賢就簡約公屋造價過高解話，指屯門項目擬高達16至18層，故需要興建地基及「打樁」等，而且亦需要建造升降機及相關休憩設施，故造價會相對較貴。

不過，有建築業界人士稱，在正常地質情況而言，一般高層住宅樓宇（high rise residential buildings）的地基成本，約為每平方呎600元至700元，若以每個單位200平方呎推算，每個單位的地基成本為14萬元，連同過渡性房屋的55萬元興建預算，一個單位的平均總成本應為69萬元，遠較現時89.3萬元，低逾20萬元或22.4％。

他續指，現時部份住宅項目的地基成本，可低至每呎350元，因為部入掘出的石頭，可出售作混凝土配料，以進一步壓低成本。

▼10月25日 房屋局公布開簡約公屋內櫳設計▼



該建築業界人士，計及打地基等工序的成本後，簡約公屋的平均單位成本仍較公屋的65萬略高，認為主因是簡約公屋的單位數量，較傳統公屋少，故平均成本會相對較高，故不同意為短期的建築樓宇打樁，直言是浪費公帑之餘，亦不設實際，地基日後亦不能如單位一樣搬走循環再用，「點解唔去返呢啲（過渡性房屋）呢？又平又快。」