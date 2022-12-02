銅鑼灣刺警死因｜上司未聞行兇者談及政治　家中筆記簿有仇警字句

50歲男子梁健輝於去年七一晚上，於銅鑼灣崇光百貨外刺傷男警蘇敬祖後，用刀自插胸口身亡。死因研訊今（2日）續，庭上透露警方事後有到梁家中搜查，發現他有不少政治書籍，及有在報紙一些如強積金，及警暴投訴等題作標記，其筆記簿內有仇警言論。梁的前上司指梁為人較靜，工作負責，未曾聽他談政治，又指梁初時也會參與同事或公司的聚會，但在2021年起開始無去一些同事的離職飯聚。



筆記本內有仇警字句

國安處偵緝警員劉錦釗繼續作供，他指警方在梁房間的筆記本發現仇警字句，當中寫道：「經過 721，你哋仲認為自己有資格維持治安，仲用埋 XXX 忠誠勇毅做口號，真係忠誠勇毅，全部契弟。」

2021年7月1日銅鑼灣崇光百貨外發生警員遇刺事件。(詳看下圖)

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閱報研究不同社會議題

警方另於其家中搜出百多張紙張文件，寫道梁在《蘋果日報》刊登廣告，要求將高鐵總站由西九龍遷往錦上路站，要求取消強積金，及改善雙非學生問題等，並有大量相關資料搜集。死因裁判官高偉雄形容，這些為疑似打算投稿的文章，內容主要集中在梁自身的看法及資料搜集，但不涉及個人偏激看法，劉同意。

家中有多本政治書籍

警方又在梁家中搜出書籍，包括：《正義：一場思辨之旅》、《邱吉爾的領導智慧》、《臺灣史》、《三民主義》等多本書籍，另有兩把摺刀、一些索帶、壹週刊 《2021 和你壹起撐住香港》月曆等。警員另搜出幾份《蘋果日報》報章，當中部份內容用螢光筆標記，包括：「紀常會倡警起薪加至$26,190」、「防暴警膝壓女童 林鄭：不滿可投訴」、「人口老化成公共財政計時炸彈」、「逾600警暴投訴僅24訓斥」、「許正宇騎劫積金局助MPF送中」。

曾在蘋果日報工作兩個多月

警方還在梁家中搜出一本英國護照，及梁於2008年6月23日受聘於《蘋果日報》任職兼職資料搜集員的合約、記者證及糧單，但資料顯示他於同年8月7日已離職。

前上司指梁很靜工作負責

死因庭之後傳召梁生前在維他奶的同事出庭作供。時任高級採購經理陳麗儀指，她指梁於2016年入職，案發時是她的直屬下屬，職位是採購主任。兩人在工作上接觸較多，陳形容梁說話少、很靜，對工作非常負責任及上心，期間未有聽見梁談及政治。

2021年起拒出席同事離職飯局

據陳的觀察，梁生前未有與任何一位同事「特別啱傾」，但他初入職時並不抗拒參與公司活動及同事聚會，但於2021年初起，卻兩度無由拒絕出席同事離職飯聚。陳又指，梁言語表達能力稍遜於其他同事，但理解能力沒有大問題。

同事與梁工作外無接觸

高級採購主任陳智斌則指，他與梁工作上無接觸，兩人在公司座位背對背座，但兩人並不相熟，私下無共同社交活動。他僅形容梁是一個較靜和獨立的人。

死者梁健輝於2021年7月1日晚上，在銅鑼灣祟光百貨（Sogo）外，用刀刺傷一名男警員後自殺，送院後不治，終年50歲。

研訊下周二（6日）續。

案件編號：CCDI-555/2021(MC)