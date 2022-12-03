杜拜亞洲健力賽播錯國歌　港協暨奧委會：運動員回應適時恰當

杜拜舉行的2022亞洲經典健力錦標賽（Asian Classic Powerlifting Championship 2022），大會將《願榮光歸香港》當成中國國歌《義勇軍進行曲》播放，奪得獎牌的連煒楨（Susanna Lin）在播放至16秒時，按照港協暨奧委會最新指示，展示「T字」手勢示意叫停，大會擾攘約一分鐘才改播正確國歌。



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中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）就事件作出最新回應，稱已與香港舉重健力總會聯絡，詳細了解情況。

「得知舉重健力總會早前已按照港協暨奧委會發出的指引，主動聯絡相關國際單項運動聯會及亞洲單項運動聯會，向他們提供正確版本的國歌，包括國歌名稱，以及區旗的規格。」

奪得金牌的連煒楨在頒獎禮時聽到播錯國歌，展示「T字」手勢示意叫停。（YouTube影片截圖）

港協暨奧委會又指，舉重健力總會領隊在出發比賽前，已按照指引於2022年11月28日向港協暨奧委會索取附有正確國歌和區旗的工具包，其後帶往比賽使用。

「相關運動員和領隊在事件中作出適時並恰當的回應，在短時間內通知主辦機構作出更正。港協暨奧委會已責成舉重健力總會，向主辦機構及亞洲健力聯會詳細調查出錯原因，並向港協暨奧委會提交報告。」