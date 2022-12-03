播錯國歌｜杜拜亞洲健力賽又播《願榮光》　港運動員T字手勢叫停

再有國際體育比賽播錯香港所屬的中國國歌。正在中東阿聯酋杜拜舉行的2022亞洲經典健力錦標賽（Asian Classic Powerlifting Championship 2022），在香港運動員奪金牌時，大會將被指有港獨意味的反修例事件歌曲《願榮光歸香港》，當成中國國歌《義勇軍進行曲》播放，奪得獎牌的連煒楨（Susanna Lin）在播放至16秒時，按照港協暨奧委會最新指示，展示「T字」手勢示意叫停，大會擾讓約一分鐘才改播正確國歌。



奪得金牌的連煒楨在頒獎禮時聽到播錯國歌，展示「T字」手勢示意叫停。（YouTube影片截圖）

播錯國歌位於影片3:48:07開始

播錯國歌維持約16秒

修正後又未完整播放

由亞洲健力聯盟（Asian Powerlifting Federation）舉行的2022亞洲經典健力錦標賽，12月1日至7日在杜拜舉行，來自29個亞洲國家和地區的600多名運動員參加，首日比賽影片12月2日上載至YouTube。

香港選手連煒楨（Susanna Lin）於女子「所有年齡組別及體重級別47公斤」賽事中奪冠，在頒獎禮奏國歌時，大會播放《願榮光歸香港》英語版。連煒楨皺眉大感疑惑，在望向場外一會後，展示「T字」手勢示意叫停，播錯大約16秒。之後全場靜默約1分10秒，才改播《義勇軍進行曲》，奏國歌環節繼續進行，不過未有完整播完就結束。

香港選手Susanna Lin於女子47公斤公開賽中奪冠。（YouTube影片截圖）

▼11月14日 亞洲七人欖球系列賽第二站韓國站播錯國歌▼



欖球賽接二連三當《願榮光》為香港所屬國歌

香港欖球隊11月出戰韓國仁川亞洲七人欖球系列賽及杜拜世界盃欖球賽（Rugby World Cup）終極復活賽．都發生播錯國歌風波。11月13日的韓國賽事，港隊勝出後播出《願榮光歸香港》，警方O記介入調查；11月6日杜拜賽事，雖然播放的是中國國歌，但精華直播片段的字幕卻顯示為「GLORY TO HONG KONG（《願榮光歸香港》）」及「NATIONAL ANTHEM OF HONG KONG」；香港欖球總會11月19日再公布，在查閱過往國際比賽的片段時，國際欖球理事會的廣播製作人員於今年7月23日的2023年欖球世界盃外圍賽香港對湯加的比賽中，使用了同樣的錯誤字幕。

▼11月6日 欖球世界盃賽片段字幕寫錯國歌名稱▼



▼今年7月23日 香港對戰湯加片段字幕寫錯國歌名稱▼



亞洲橄欖球總會會長Qais Abdulla Al Dhalai上月下旬專程由杜拜來港，與政務司司長陳國基會面，就誤播國歌事件向港府及香港市民道歉。

政務司司長陳國基（右）今日（22日）下午接見亞洲橄欖球總會會長Qais Abdulla Al Dhalai（左）。（政府新聞處圖片）

各體育總會獲派國歌和區旗的工具包

港協暨奧委會上月22日公布，經與政府商討後，向轄下所有體育總會發放《香港運動員及隊伍參與國際體育賽事期間處理播放國歌和升掛區旗的指引》，以確保國歌和區旗獲得應有尊重。相關《指引》即日起生效，四大項目如下：

(1) 所有體育總會須熟悉載於特區政府總部禮賓處網頁有關使用國歌和區旗的條例／指引，並確保國歌和區旗在完全符合這些條例／指引下使用；

(2) 港協暨奧委會將向各體育總會提供附有正確國歌和區旗的工具包，由體育總會指派的領隊帶備出席國際賽事，交予主辦機構使用；

(3) 運動員及隊伍參與國際體育賽事期間，如發現播放國歌或升掛區旗出錯，須以「T」字手勢向主辦機構示意反對，要求暫停活動並立即更正；及

(4) 如主辦機構沒有立即更正，領隊須帶領全體隊員及運動員離開典禮場地，（例如場館、舞台或頒獎台）。

▼11月20日 香港欖球隊由杜拜回港▼



港協暨奧委會會向體育總會提供的工具包，當中包括兩份儲存正確國歌的硬件（電腦磁碟或外置儲存裝置USB），以及兩面區旗。指引規定體育總會須主動聯絡相關國際單項運動聯會（IFs）及亞洲單項運動聯會（AFs），向他們提供正確版本的國歌，包括國歌名稱，以及區旗的規格；每次賽事須提醒主辦機構並採取措施，以確保賽事錄影片段及其他賽後的製作和刊物所標示的國歌名稱和描述，以及區旗規格均準確無誤。

港協暨奧委會「提醒」各體育總會須嚴格遵守相關規定，否則將視乎其個別情況而受到制裁，可能被港協暨奧委會暫停其會員資格，或被政府暫停津貼或資助。