播錯國歌｜運動員無反應有後果？楊潤雄稱看情況　包括現場聲量

早前在南韓舉行的「亞洲七人欖球賽」系列賽，誤將反修例歌曲《願榮光歸香港》當作中國國歌播放。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（26日）在電台節目上表示，有關錯誤牽涉國家和香港尊嚴，絕對不能接受，警方仍在調查事件，暫時未看到與政治原因有關。

港協暨奧委會日前發指引，規定運動員在外地作賽，若遇上國歌出錯須用雙手做出「T」字手勢示意錯誤，如主辦方未有更正，全隊需要離場。楊潤雄稱，指引並非為了懲罰任何人，而是希望協助運動員應對情況。



指引非懲罰運動員 暫未見與政治有關

楊潤雄稱有關事件發生前，運動員一般不認為播放國歌會出錯，亦有機會因專注賽事表現而「走神」，但相信日後在播放國歌的莊嚴時刻，運動員都會專注及留意到問題。他說，若有運動員沒有遵循指引，會視乎實際情況，聽取運動員解釋，例如現場會否聲量太大引致無法聽清楚國歌等，再決定如何處理。

他提到，亞洲欖總會長阿哈拉親自來港解釋和道歉，政務司司長陳國基已向他反映港人的不滿和憤怒，對方承諾採取更嚴密措施，例如成立國歌資料庫，避免再次出錯。

20間旅社、8旅行團登記「團進團出」

「團進團出」安排實施逾一周，楊潤雄稱，目前有20間旅行社和8個入境團登記，預料聖誕檔期會再增加，希望在疫情受控的情況下，恢復部分旅遊活動。他指，香港旅遊業仍有競爭力，但防疫措施較其他地方嚴謹，主要出於對醫療體系和市民健康有不同考慮，短期內對旅遊業的帶動有限，當局將研究更多協助業界的措施，包括發展綠色本地遊和文化古蹟遊等。

他指出，當局已與郵輪公司商討，明年起陸續安排郵輪回港停泊或停靠香港的行程，須確保符合防疫要求及運作需要，例如發現旅客確診如何處理等，現正與醫衞局商討細節。