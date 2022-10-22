理大衝突9人囚35至48月　官稱被激情駕馭理智　諭莫以青春做代價

理工大學於2019年11月被大批示威者佔領，警方後來包圍了大學，有網民發起「圍魏救趙」行動，並在理大外圍地方與警對峙，多人被捕。其中9名於尖沙咀厚福街被捕的男女，被裁定暴動罪成，今(22日)在區域法院判刑，法官李慶年稱，為保護公眾利益和執法人員的人身安全，須判處阻嚇性刑罰。被判入獄35至48月。



指被告被激情駕馭理智

李官判刑後稱，讀過各名被告的求情信後，相信9人本性善良，只是對社會事務過分熱心，認為他們被激情駕馭理智，最後寄語他們激情過後，要靜思未來，努力增值，砥礪前行，又叫他們「莫以青春做代價」，要醒覺並築起溫馨快樂的家。

法官李慶年稱讀過被告們的求情信後，認為他們被激情駕馭了理智，寄詞他們莫以青春作代價，反思過後要增值自己，砥礪而行。(資料圖片)

一被告開審前已認罪

9名被告：何可珊(22歲，社工)、楊淑珍(32歲，婚宴佈置員)、許卓玲(23歲)、梁展榮(36歲，搬運工人)、張啟鏗(27歲，工程人員)、李駿軒(23歲，售貨員)、彭紹軒(24歲，護士)、何國棟(26歲)，及李昌源(21歲)。他們被控於2019年11月19日在尖沙咀金巴利街及厚福街一帶參與暴動。何國棟另被控在同日同地管有錘、鉗、油漆等物品，意圖損壞財產。除李昌源在開審前認罪外，其餘8人經審訊後被裁定罪成。

非周詳計劃暴動規模屬中等

法官李慶年判刑時指，被告當日有備而來，但未有周詳計劃，暴動為時約80分鐘，規模屬中等，涉2罪被告何國棟入獄48個月，另外，梁展榮及李駿軒犯案時手套沾有易燃物質，屬情節較嚴重，判入獄45個月。其餘6人則入獄35個月。至於認罪的李昌源，亦承認曾襲擊警察，有令案件嚴重因素，亦需入獄35個月。

案中另有一女被告在開審前認罪，早前已被判入教導所。

案件編號：DCCC 640/2020

2019年11月理大圍城情況。(詳看下圖)