理大衝突　官形容香港有史以來最大規模暴動之一　判3男入獄45月

警方於2019年11月圍堵理工大學，大批示威者在油尖旺區聚集，與警員爆發衝突，多人被捕。其中3人早前承認暴動罪，法官謝沈智慧今（25日）在區域法院判刑，斥示威者當日的行為肆無忌憚、目無法紀，攜及裝備與警方對峙，更「猶如熟練嘅軍隊」，不斷向警方推進。法官更形容本案屬香港有史以來，其中一宗最大規模的暴動，須判處阻嚇性刑罰，判三人囚3年9個月。



被告陳子謙（27歲，廚師）、朱盛軒（28歲，侍應）及郭曉泰（33歲，殯儀管理職員），承認於2019年11月18日在窩打老道至咸美頓街之間的一段彌敦道參與暴動。法官引述辯方求情指，陳曾留學澳洲及倫敦，考獲藍帶的甜品及西餐資格，回港後在酒店任職西廚，夢想是日後開一間屬於自己的餐廳；辯方另指陳曾出版過多本推理小說，作品曾獲推理小說作家推薦。

法官形容理大衝突是香港史上最大規模的暴動事件。(詳看下圖)

+ 4

投擲250枚汽油彈猶如熟練的軍隊

法官判刑指，示威者自2019年11月發起「大三罷」、佔領理大，案發時情況仍嚴重，有人在網上呼籲他人上街組成戰線。現場示威者面戴口罩及頭盔等裝備，以雨傘築起防線與警方對峙，投擲了共250枚汽油彈，更「猶如熟練嘅軍隊」，向警方推進，可見該場暴動非突發，有一定的預謀。

示威者人數超過1500人

法官續指，當日現場聚集了超過1500名示威者，人數遠超警力。示威對道路造成嚴重破壞，行為肆無忌憚、目無法紀。而彌敦道屬十分繁華的街道，晚上更是最熱鬧的時間，但示威者行動漠視警方連日的警告，油尖旺一帶遭封閉，事件中引致4名警員受傷，期間全港須停課，附近商店因無法營業而影響生計，示威者的行為對途人、居民、警員及記者造成滋擾及火警風險，更會加大不同致見人士的分歧。

法官最後指，本案屬香港有史以來，其中一宗最大規模的暴動，發生在人煙稠密的地區，一旦失控對市民的危害難以估計，判3名被告囚3年9個月。

案件編號：DCCC 751/2020