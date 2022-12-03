亞洲健力賽又錯國歌　香港總會 ：提出嚴正交涉　要求將影片下架

再有國際體育比賽播錯香港所屬的中國國歌。正在中東阿聯酋杜拜舉行的2022亞洲經典健力錦標賽（Asian Classic Powerlifting Championship 2022），在香港運動員奪金牌時，大會誤將反修例事件歌曲《願榮光歸香港》，當成中國國歌《義勇軍進行曲》播放。

香港舉重健力總會今午（3日）發聲明稱，總會已向主辦機構及亞洲健力聯會提出嚴正交涉，要求詳細調查出錯原因及要求有關單位將相關片段從 Youtube 頻道下架，並會就事件向港協暨奧委會及相關政府部門提交報告。



記者下午約兩時再翻看相關影片，發現影片已被下架，無法再播放。



香港舉重健力總會指出，在比賽前已按照港協暨奧委會指引，於本周一（11月28日）向港協暨奧委會索取附有正確國歌和區旗的工具包，其後帶往杜拜，並在本周四（12月1日）抵達後主動聯絡主辦單位，向他們提供正確版本的國歌，包括國歌名稱及區旗的規格。

當發現播錯國歌時，總會運動員和領隊在事件中，已按照港協暨奧委會指引即時要求停播錯誤的國歌，並通知主辦機構作出更正。

香港舉重健力總會表示，已向主辦機構及亞洲健力聯會提出嚴正交涉，要求詳細調查出錯原因及要求有關單位將相關片段從 Youtube 頻道下架，並會就事件向港協暨奧委會及相關政府部門提交報告。記者下午約兩時再翻查相關影片，發現影片已被下架。

由亞洲健力聯盟（Asian Powerlifting Federation）舉行的2022亞洲經典健力錦標賽，12月1日至7日在杜拜舉行，香港選手連煒楨（Susanna Lin）於女子「所有年齡組別及體重級別47公斤」賽事中奪冠，在頒獎禮奏國歌時，大會播放《願榮光歸香港》英語版。連煒楨皺眉大感疑惑，在望向場外一會後，展示「T字」手勢示意叫停，播錯大約16秒。之後全場靜默約1分10秒，才改播《義勇軍進行曲》，奏國歌環節繼續進行，不過未有完整播完就結束。