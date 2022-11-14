MIRROR演唱會｜工會對調查舞蹈公司感詫異　批康文署責任更大

勞福局長孫玉菡日前確認，MIRROR演唱會受傷舞蹈員包括李啟言（阿Mo）以僱員身分參與演出，又指舞蹈公司沒為舞蹈員買勞工保險及沒呈報工傷，會按法例採取行動。

香港舞台藝術從業員工會認為，政府調查舞蹈公司似是在推卸責任，批評負責審批表演的康文署，未有發現製作公司虛報數據，製作公司及康文署應負更大責任。



▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



香港舞台藝術從業員工會秘書張惠婷在電台節目表示，舞蹈員通常以自僱或freelance形式工作，而非僱員，據以往認知，舞蹈公司是負責編舞及安排舞蹈員的機構，沒有好強烈的僱主感覺，簽署的簡易合約僅列出彩排及演出時間和地點。她又指，大型演唱會會購買團體意外保險，亦要按場地要求購買公眾責任保險，但保障範圍「好細」，無法保障受傷後無法工作的損失。

倘有關工作模式在政府角度應被視為僱員，要為舞蹈員購買勞工保險及提供福利，她認為可增加對舞蹈員的保障，但作為僱主的行政及財政負擔亦會增加，尤其影響中小型演出，將成為日後請人的考慮因素。

該會副主席陳頴業在另一節目指，對政府將調查舞蹈公司感詫異，皆因製作公司外判舞蹈公司聘用舞蹈員，與意外成因無關，認為做法似是在推卸責任，又批評負責審批表演的康文署，未有發現製作公司虛報數據，製作公司及康文署應負更大責任。

▼11月11日 MIRROR演唱會調查報告及拘捕行動▼

