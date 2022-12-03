葵涌工廈升降機斷纜墮𨋢　安全鉗煞停　調查揭無裝障礙開關掣出事

葵涌金德工業大廈周四（1日）發生升降機纜索斷裂事故，機電工程署今日（3日）表示，涉事升降機卡機廂卡在升降機井道內，而驅動機廂的纜轆仍然轉動，最終導致升降機四條懸吊纜索斷裂，但升降機的安全鉗將機廂停在近8樓，事件中無人受傷。當局又指，涉事升降機已運作40年，無配備障礙開關掣，促請舊式升降機及早加裝相關裝置。



金德工業大廈。（Google Map街景截圖）

安全鉗令機廂停在近8樓層站 無人受傷

機電署指，在周四接獲獲富士達（香港）有限公司報告，指金德工業大廈第2座第5號升降機發生纜索斷裂事故。

當局初步調查顯示，升降機機廂卡在升降機井道內，而驅動機廂的纜轆仍然轉動，最終導致升降機四條懸吊纜索斷裂。升降機安全鉗發揮作用，將機廂停在近8樓層站位置。事件中無人受傷，事發後升降機已暫停運作。

涉事升降機已運作40年 保養承辦商上月中年檢

涉事升降機於1982年生產，至今已運作40年，其生產和保養承辦商富士達曾於上月14日為升降機進行年檢，當局指該升降機並無配備障礙開關掣。該裝置可防止懸吊纜索和纜轆在出現機廂或對重裝置移動受阻時過度磨損，是機電署建議的7項改善升降機工程改善項目之一，呼籲舊式升降機的負責人及早為改善升降機和加裝障礙開關掣。

當局指，為保障公眾安全，機電署已即時檢查大廈內其餘9部富士達升降機，證實全部處於安全操作狀態，將會繼續調查事故成因，並要求升降機的保養承建商於7個工作天內（12月12日前）提交報告。