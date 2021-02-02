衞炳江履新浸大第六任校長　盼帶領浸大成世界知名研究型博雅大學

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-02 15:46

香港浸會大學校長衞炳江在2月1日履新，成為浸大第六任校長。他向全校師生及校友發電郵，表示期望帶領浸大成為世界數一數二的研究型博雅大學。而他首要工作之一，是加強浸大、業界和政府之間的合作關係，並引進更多國際夥伴和專家。 他在電郵中又表示，期望浸大除教授職能和學術知識，更要培養學生創意、應變能力、靈活和同理心，讓學生適應不斷變化的世界，欣賞生命的無限可能。他又期望與大學成員齊心協力，在不平凡時代為社會和世界帶來希望。

原在理大任常務及學務副校長的衞炳江，2月1日履新成為浸大第6任校長。（資料圖片／李澤彤攝）

盼訓練具學識、同理心、愛心和社會責任的世界公民

衞炳江形容，新冠肺炎疫情、地區政治危機和林林總總的環球挑戰帶來隱憂，他感謝數位前任校長成就現時的浸大，稱會在現有基礎上繼續帶領浸大，成為世界數一數二的研究型博雅大學，「儘管病毒肆虐全球，但相信只要敢於追求遙不可及的夢想，機遇會應時而生。 」

他又說，重視每位學生的成長，希望他們成為具學識、同理心、愛心和社會責任的世界公民；又承諾為教員營造理想的學術環境，讓他們開拓知識領域，實踐創新意念。

香港浸會大學。（資料圖片）

首要加強與業界、政府合作 引進更多國際夥伴和專家

新冠肺炎蔓延全球，衞認為，研究人員須打破學科界限，合作提升研究影響力，而浸大已成立6所跨學科研究實驗室，在三大重點研究領域，開拓具強大影響力的研究，如藝術與創意媒體和科技的結合，幫助藝術家和作家發揮潛在創作力。考慮到知識轉移是現代大學在教育和研究以外的「第三使命」。他稱，首要工作是加強浸大、業界和政府之間的合作關係，並引進更多國際夥伴和專家。

教育工作者須估量10至20年後境況

衞炳江解釋，過去10多年科技改變人類的生活和教育，相信在疫情及日漸緊張的環球政治局勢下，此趨勢會加速發展。他認為，作為教育工作者，必須憑一己所知和遠見，估量10年甚至20年後境況，在學術課程作出明智決定，除要教授職能和學術知識，更重要是培養學生創意、應變能力、靈活和同理心，以適應不斷變化世界，欣賞生命無限可能。

他在信末表示，期望與大學成員齊心協力，在這不平凡的時代為社會和世界帶來希望。