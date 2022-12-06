支聯會常委涉未交資料案　鄒幸彤質疑組織言論不合政府心意而被控

支聯會前副主席鄒幸彤及另4名常委，被指未有遵從《國安法實施細則》發出的通知提交資料，其中鄒幸彤、鄧岳君及徐漢光否認控罪，案件今（6日）在西九龍法院續。鄒出庭自辯，她質疑政府是因組織所發言論不合意，故標籤支聯會是外國代理人，並提出檢控；控方卻指鄒把政治帶入案件，又指她故意用中文作供，是想讓更多人明白和報道，鄒卻回應稱，不明白傳媒報道有甚麼問題。案件押後至本周六（10日）續。



支聯會承諾與追求民主的人同行

鄒幸彤自辯指，她作為無權無勢的普通人，無法承諾可引致即時改變，但支聯會承諾與追求民主的人同行，不論對方身處在何處、是生是死，此為支聯會堅守了33年的承諾，且不管組織的存亡都會一直守下去。鄒續指，同行前提是平等、互相尊重，至少不因金錢將同行者分三六九等，非捐錢多便更有話語權，反而付出時間、精力在機構上的人才能影響到組織發展。

鄒幸彤認為因支聯會言論不合政府意而被檢控。（資料圖片）

指政府非因組織與外國有聯繫而被控

鄒另指出，政府非因組織與確實與外國有聯繫而指控其為外國代理人，而是因組織的說話不合政府意，故組織必須是外國代理人。鄒批評，若政權一日不承認香港人有獨立思考和聲音，外國代理人的範圍只會越劃越大，要面對國安無理要求的人亦只會越來越多。

鄒自言支聯會的反抗或許只螳臂擋車，若能令橫行的權力有所收斂，不再輕易濫用外國代理人的標籤，支聯會至少能說信守承諾，為此時代留下了一個紀錄，即使是用人生自由為代價亦不計。

控方指鄒把政治帶入審訊

控方之後盤問指，警方向支聯會發出通知書與政治無關，相反是鄒令到審訊帶入政治，鄒否認並稱：「呢個審訊的本質就係政治」。控方續指，本案為英文審訊，質疑鄒明明有能力以英文作供，卻選擇了中文，更不時對翻譯人員的英文翻譯作糾正。鄒回應使用中文是其權利，認為使用中文能更精準地表達，因她不想證供上有任何誤解。控方進一步質疑，鄒用中文作供是想在場所有人都想聽明白及報道，鄒笑言：「俾得口供梗喺要在場的人聽到。」自言不明白有媒體報道有何問題。

鄒回應審訊本身涉及政治

控方則指，鄒的供辭包含其政治看法，因她希望其他人聽到而用中文作供，故是鄒將審訊帶入政治。鄒聽罷稱審訊性質涉及政治，證供當然有政治成份，這並非其意圖，要處理這案，根本離不開政治。控方最後指，鄒基於其政治性質對於警方發出通知書有偏見，鄒否認。

5名被告：支聯會副主席鄒幸彤（36歲，律師）、支聯會常委鄧岳君（53歲，無業）、梁錦威（36歲，區議員） 、陳多偉（57歲，司機）及徐漢光（72歲，退休人士）。5人涉違反《國安法實施細則》，他們在2021年9月8日，作為支聯會幹事或管理者或協助管理的人士，獲根據條例送達通知，但沒有遵從該通知的規定。其中兩名常委梁錦威、陳多偉早前承認控罪，被判囚3個月

案件編號：WKCC3633/2021