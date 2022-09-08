支聯會案｜口號叫足30年未受干預　鄒幸彤質疑控罪存明顯漏洞

已解散的支聯會及多名骨幹成員，被指違國安法被控煽動顛覆國家政權罪，控方要求案件交付高院審理，被告之一的鄒幸彤卻認為控方證據不足，要求作初級偵訊，聆訊今（8日）在西九龍法院續審，鄒的律師陳辭指，支聯會已在港存在逾三十年，政府及警方不曾作干預，亦沒有指其舉辦的集會、展覽等屬非法，支聯會的口號亦從未更改，惟《港區國安法》生效後，同樣的口號行為卻成了刑事罪行，質疑國安法是否有這樣的效果。此外，支聯會的五大綱領，旨在提倡保障政治及公民權利，並非推翻國內制度和政權，屬港人發表意見的自由，應受《基本法》等保障，認為控罪存在明顯漏洞。裁判官將於明日就鄒的申請作裁決。



被告支聯會、李卓人（64歲，工會幹事）、何俊仁（69歲，律師）、鄒幸彤（37歲，律師），被控於2020年7月1日至2021年9月8日，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段，旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權。其中只有第四被告鄒幸彤，即支聯會的副主席，要求進行初級偵訊。

鄒幸彤是唯一要求作初級偵訊的被告。(資料圖片)

條例指明涉及武力才屬犯法

辯方大律師沈士文陳辭指，本案的分水嶺在於根據國安法第22條，同時尊重人權的表達行使權利，故22條提及的破壞國家基本制度等，必須在3個範疇內，即以武力、威脅或脅迫會使用武力、或與武力有關的非法行為。若與前兩者無關亦屬犯法，即條例不受任何概念約束，實屬荒謬。

禁止煽動卻無禁市民表達意見

沈續指，基本法第27條保障港人思想信念、意見發表的自由，國安法只是禁止煽動他人作出顛覆行為，但不禁止市民表達自我意見，當中包括一些政府不願見到的意見。沈再強調，法例提及的非法行為，不可用以指控任何行為，若當中沒有任何限制，會違反人權法。

平反六四等只屬政治議題

沈續指，本案與支聯會的五大綱領在政治上是否成立無關，即應否平反六四、釋放民運人士等，均為政治議題。本案的要點為在國安法生效後，法庭須判斷國安法適用的情況，以致其不違反人權保障。故被告的行為仍受言論自由保障，定抑或已過了界並踏入了國安法的範圍，才是本案癥結所在。

律師質疑，支聯會所辦的集會及展覽等，已舉行逾30年，但在國安法生效後卻突然成了非法行為。（資料圖片）

同樣口號行為突變刑事罪行

沈又指本案獨特之處，在於支聯會在國安法生效前已存在了三十多年，政府及警方不曾干預支聯會的存在，亦不曾指其舉辦的集會、展覽等屬非法，支聯會的口號一直以來都沒有更改，其集會、示威性質亦與過去一樣。控方卻指在《港區國安法》生效後，指同樣的口號、行為成了刑事行為，沈質疑：「咁究竟本次檢控本身，以原本行為作基礎變左煽動，國安法有無咁嘅效果？」

認為控方證據存在明顯漏洞

沈最後指出辯方的抗辯要點分別為，控方未有指出被告煽動他人作出以武力顛覆的非法行為，亦未有指出被告煽動他人作何等非法行為；且五大綱領屬人權法保障下行使的言論自由，其內容是提倡保障政治及公民權利，並非旨在推翻國內制度和破壞國內政權機關；控方亦未能證明何謂中華人民共和國的「根本制度」，亦沒有定義破壞甚麼「政權機關」，故控方證據存在明顯漏洞，不足以構成表面證據或駁斥以上辯方案情，故被告應毋須答辯。

案件編號：WKCC3632/2021