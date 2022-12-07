公屋濫用｜房委會5年接3.2萬舉報　僅一半可調查惟查明屬實不足3%

一般家庭公屋輪候時間長達5.6年，打擊公屋濫用或有助縮短輪候時間。政府今日（7日）向立法會提交的書面質詢的回覆提到，過去5年房委會接獲的舉報多逾3.2萬宗，惟當中有具體資料可作調查的僅約一半、即約1.6萬宗。這些個案中，只有940宗查明屬實，當中670宗因違反《房屋條例》而遭檢控；截至今年11月25日，11名住戶因而被判監 （包括緩刑）。



過去5年房委會接獲的濫用公屋舉報多逾3.2萬宗。（資料圖片）

據政府提交予立法會的書面回覆，過去5年房委會接獲的濫用公屋舉報多逾3.2萬宗，但當中只有約一半有具體資料可作調查，最後查明屬實的個案約940宗，佔舉報總數不足3%。

而查明屬實的約940宗個案中，因違反《房屋條例》而遭檢控的個案約有670宗， 截至11月25日，當中11名住戶因此而被判監 （包括緩刑），粗略估算，檢控率約71.3%、判監率約1.17%。

房委會過去5年濫用公屋的統計數字。（立法會文件）

由於房委會沒有備存不同種類濫用公屋行為的分類數字、以及公屋住戶涉嫌隱瞞資產的總額，暫時無法知道這940宗個案涉及什麼類型的濫用。

施政報告中也有相關積效指標，房委會會在富戶政策下的兩年周期內，審核不少於4.5萬份入 息及資產申報表，以及每年深入調查不少於1萬戶與入息及資產申報和住用情況相關的個案。