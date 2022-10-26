理大衝突涉油麻地暴動案　1少年認罪　餘下14男女否認指控開審

大批示威者在2019年11月18日，警方圍堵理工大學後上街，並引發衝突，警方最終在油麻地一帶設下封鎖區，成功截獲213人。其中15男女的案件今（26日）在西九龍法院（暫代區院）開審，其中一名少年承認控罪，餘下14人否訋暴動等罪開審。案情指，當晚警員與示威者在多區對峙，估計示威者曾擲汽油彈多達250枚。



於窩打老道及咸美頓街與警對峙

被告李文彬今承認控罪，案情指2019年11月17日起，理工大學遭大批示威者佔領，期間亦有人前往理大增援。11月18日晚上，大量示威者在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶與警方對峙，他們多次作出破壞社會安寧的行為，包括用鐳射光線照射警方、不斷向警方投擲汽油彈致車道多處著火等。警方估算示威者在案發期間共投擲了250枚汽油彈。

2019年11月18日油父旺一帶有激裂警民衝突。(詳看下圖)

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警封鎖區域截獲213人

警方作多次警告後發射催淚煙等彈藥以驅散及逼退示威者，惟示威者未有散去。警方終於晚上11時26分展開圍捕行動，示威者四處逃散。陳逃至油麻地A1出口時，遭一名總督察命令停下，陳未有理會，該總督察最終在彌敦道北行線的行人路上截停陳。同一時間，警方驅散後設下一個長方形封鎖區，範圍由窩打老道向北延伸至咸美頓街，以碧街分成東西兩邊，並成功在封鎖區內截獲213人，包括眾被告。

10男4女否認指控受審

餘下10男4女被告依次為：案發時未成年的匿名少女、李樂庸、鄧燁明、林紫晴、孔君濠、桂雋豪、黎俊文、劉達森、李德輝、魏健、譚樂軒、譚文駿、譚伯全和田浩輝。他們同被控於2019年11月18日，在窩打老道至咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同身份不詳的人參與暴動。譚樂軒另被控管有攻擊性武器罪，指他於或約於11月19日在寶靈大廈外附近的公眾地方，管有一個可發出雷射光束的裝置。

審訊明續。

案件編號：DCCC 799/2020、DCCC 462/2021