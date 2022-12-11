黃玉山專訪｜難忘15年港區人大經歷：國家寄厚望　下屆任重道遠

撰文：何瑞芬
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曾在本港多間大學任職的黃玉山，除是研究資助局主席外，亦是現屆港區人大代表。人大換屆選舉將於下周舉行，未有競續連任的黃玉山，接受《香港01》專訪時憶述過去15年在人大工作，坦言是值得回味及回憶的經歷，感激可以香港學者身份參加國家大事，過程中有學習亦有提出建議。未來將交棒予後輩，又指國家正寄予厚望，期望香港成為國際創科中心，形容下一任人大任重道遠。

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黃玉山表示，自己已擔任三屆港區人大代表，感激過去15年有機會以香港知識分子及學者身份，在人大層面上參與國家立法大事，並指在視察過程中，一方面學習並認識國家，另一方面提出意見。他表示，過去在教育、科技及環保議題上提出不少建議，很多建議更已執行，亦形容各省市代表均十分客氣，不時詢問其意見。

提到最深刻經歷，黃玉山稱最開心是自己2009年向國家提出建議，認為香港有能力為內地培養博士後人才，隨即2010年成立「香江學者計劃」，至今12年來，每年均為內地培養60名博士後人才，「佢哋都做得好好，返到去（內地）係各方面都有好多貢獻。」

港區人大選舉將於本月15日舉行。（資料圖汞/高諾恆攝）

在人大參與國家與香港事務，他稱是難得的歷程，「係值得回味及回憶嘅經歷」，尤其過去幾年香港經歷多事之秋，自己作為中國人亦盡能力做應做的事。即將卸任的他，稱「做咗15年都做到些事，都學到好多、好感激，唔做人大都好多嘢可以做。」

現年72歲的黃玉山表示，希望讓更年輕的一代在人大層面上發揮功能，國家對香港寄予厚望，希望香港成為國際創科中心，「呢個計劃一定要做，且一定要做得成，（對未來人大）係好大挑戰。」

他認為下一任人大絕對是任重道遠，寄語對方多努力，包括鼓勵政府、各界及內地多支持，加強創科產業化，令香港不用單靠金融，靠創科亦可發展；並應更積極做好兩地溝通，讓更多對國家不了解的港人加深認識。

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