團結香港基金倡每人派10萬以終身學習　促港府按產業發展改革教育

團結香港基金今日（15日）發布新一份教育及青年政策研究報告，指香港持續學習參與率多年來停留20%，大幅落後新加坡的49%。報告建議政府統籌官商學三方，就產業發展與人才需求訂立藍圖，設專責部門檢視現有教育制度及提供終身學習機構的定位，鼓勵港人終身學習，提升競爭力；基金又建議向18歲至65歲市民提供每人10萬元的終身技能發展補助金，修讀與專業發展相關課程。



報告建議政府考慮大灣區等毗鄰地區經濟環境，預視技能需求；可提供財政誘因，鼓勵業界參與課程設計、營辦及審批過程，由院校提供相應課程、職場學習經驗。同時改革資歷認可制度，考慮將微證書、企業內部培訓與院校學分、微學士、微碩士等學術資歷掛勾，將資歷認證、就業能力及學術要求結合。

黃玉山：年輕人不能一勞永逸因學界與職場存在錯配

香港研資局主席、都會大學榮休校長黃玉山形容，年輕人畢業後不能「一勞永逸」，學界與職場存在錯配問題，政府有需要檢視改進。