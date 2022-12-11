黃玉山專訪｜嘆港創科產業遜深圳　增就業機會免學生畢業「轉行」

闊別4年的「創科博覽」明日（12日）回歸，為慶祝香港回歸25周年，今年特設香港科研成果展，展示過去25年香港25項傑出科研成果。成果展評選委員會主席、研究資助局主席黃玉山接受《香港01》專訪時提到，香港基礎性研究屬世界級水平，過去亦有不少一流研究，惟在產業化方面遜於深圳及新加坡，主要原因是整體科學氛圍不足：「（氛圍）唔大，坦白講有啲失望。」



他認為，港府應引進外國及內地大企業在港設廠，提供本地創科就業機會，並努力在教育層面推動學生對科學興趣，包括透過「創科博覽」等培養年輕一代對科學的興趣。



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港創科產業化遜深圳、新加坡 就業機會短缺

黃玉山表示，香港第一步基礎性研究強屬世界級水準，惟產業化方面卻追不上世界水平：「深圳、新加坡都叻過我哋。」他認為高水平學術研究可為發展科技產業製造條件，，「賺唔到錢但好重要」，而本港創科產業化落後最主要有兩大原因，一是缺乏就業崗位，二是科研氣氛不濃厚。

有學生讀科學相關學位 畢業後做地產

他解釋，香港有不少大學生雖然讀科技相關課程，但畢業後時常從事其他工作，「讀完物理、工程走去做sales、地產，搵唔到合適工，因為啲工太少」。他強調就業前景的重要性，認為政府在「搶人才」的前提下，首先應培養本地人才，更指自己在大學任職時，不時鼓勵學生到外國讀更高級的學位，「但啲學生唔好意思講，佢話我讀完有冇嘢做？你會唔會請我？我答佢唔到。」

政府大力發展創科。（資料圖片）

籲培養學生科研興趣

黃玉山又說，教育是推動創科最重要一環之一，需培養小朋友對科學興趣，才會令下一代對科學產生嚮往及尊重，繼而從事科研工作，惟現時香港科學氛圍不濃厚。

坦白講有啲失望，我個年代大家對科學興趣大啲，而家啲人覺得科學好難、甚至搵唔到食，做醫生讀法律好過。 研究資助局主席黃玉山

他指今屆政府強調發展創科，認為首要應引進國外及內地大企業在港設廠，為本地科研人員提供就業機會，又稱同意政府「搶人才」政策，但更重要是培養本地人才。

我哋香港嘅細路好聰明，不過呢要做啲條件等佢地發展。 研究資助局主席黃玉山

黃玉山認為政府首要應引進國外及內地大企業在港設廠，為本地科研人員提供就業機會。（廖雁雄攝）

精挑細選25項本地科研成果 將於創科博覽展出

黃玉山認為，今次「創科博覽」推廣創科好機會，除會展出月球土壤樣本、冬奧聖火等難得的展品，本地科研展亦雲集本港過去25年傑出的科研成果。他稱在眾多科研成果中挑選具代表性的25項絕非易事，今次亦劃分成五個範疇展出，包括醫療和健康科學、通訊和自動化、文化和智慧化、環境和食品科學，以及材對科學和微電子。

他稱25項展品包羅實用性、文化及理論性，且均達到世界級水平，例如由中大醫學院副院長（研究）盧煜明團隊無創產前檢查技術、城大電子工程學系講座教授陸貴文團隊的6G天線設計及技術，以及浸大音樂系博士貝臻雅團隊研發結合科學、香港污染及音樂的「Space to Breath」藝術科學等。

「創科博覽2022」展覽日期：2022年 12月12日至12月22日

地點：香港會議展覽中心 3F-G 展廳（免費入場）

