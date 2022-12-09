獨家｜長洲醫院副院長上班時段現身妻診所　消息：擅離職守被搣柴

《香港01》今年10月14日獨家報道，長洲醫院副院長（正式職銜副行政總監）池丕恩疑在更表顯示的上班時段離開醫院，在妻子位於港島太古的診所，了解有病人被診所護士打錯新冠疫苗事件。長洲醫院早前表示，已成立獨立調查小組調查事件，會按既定程序處理。



據了解，醫院近日已就事件完成調查，池丕恩即時被免去長洲醫院副行政總監職務。長洲醫院回覆查詢表示，醫院已就事件完成調查，但由於有關程序涉及個別員工的個人資料，院方不會公開跟進的詳情。



《香港01》就事件向池丕恩查詢，暫未有回覆。



妻子病人投訴被護士打錯疫苗 池丕恩現身了解

《香港01》早前揭發，長洲醫院副行政總監池丕恩在10月30日，疑在更表顯示的上班時段離開醫院，到妻子莊雲葉醫生的太古康怡廣場醫務所，其時剛好有病人投訴被護士錯打復必泰疫苗，他現身了解。

長洲醫院在10月底時回覆查詢時表示，已成立獨立調查小組跟進，並會按既定程序處理事件。

長洲醫院完成調查 據悉裁定池丕恩「擅離職守」

事隔一個月後，長洲醫院最新回覆查詢時表示，醫院已就事件完成調查，本院會按照既定程序及人力資源政策跟進調查小組的建議。由於有關程序涉及個別員工的個人資料，院方不會公開跟進的詳情。

據了解，調查小組認為池丕恩當日到妻子的診所屬「擅離職守」，故決定即時被免去長洲醫院副行政總監職務，而醫管局內部的通訊軟件顯示，池丕恩亦再沒有長洲醫院副行政總監的職銜，但其急症科顧問醫生的職銜則未有變更。

▼10月11日 莊雲葉醫生醫務所▼



續任急症科顧問醫生 職員斥處分過輕 只少數千元津貼

有醫管局職員批評，如池丕恩仍可擔任急症科顧問醫生，相關處分過輕，因副院長職只是多數千元的職位津貼，「同無罰則無咩分別，好似罰緊代佢職務嘅人多啲。」翻查副顧問醫生及顧問醫生的薪酬，副顧問醫生的頂薪只有138,855元，而顧問醫生的頂薪卻可達249,900元。

另外，港島東聯網總監蘇潔瑩向長洲醫院全體員工發出的電郵顯示，池丕恩擔任副院長所處理的行政工作，將會交由代理舂磡角慈氏護養院的行政總監沈可琪負責。至於池丕恩的臨床工作，則會交由律敦治及鄧肇堅醫院急症科部門主管、代理東區醫院急症科部門主管蕭粵中負責。